Adalah confirma la llegada a Ashdod de un primer grupo de activistas de la flotilla abordada por Israel

Embarcaciones participantes en una nueva flotilla con destino a la Franja de Gaza antes de su salida desde Marmaris, en Turquía, el 14 de mayo de 2026 (archivo) - Abdelrahman Alkahlout / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo de abogados Adalah ha confirmado este miércoles que un primer grupo de activistas interceptados por la Armada de Israel en aguas internacionales en el mar Mediterráneo durante el abordaje de la nueva flotilla que se dirigía a la Franja de Gaza ha llegado ya al puerto israelí de Ashdod, antes de denunciar de nuevo su "secuestro por la fuerza" y traslado "contra su voluntad" a territorio de Israel.

"Tras la ilegal interceptación militar israelí de la Freedom Flotilla Coalition (FFC) y la Global Sumud Flotilla (GSF) en aguas internacionales, los participantes que iban a bordo, incluidos activistas internacionales, defensores de los Derechos Humanos y médicos voluntarios, están siendo trasladados al puerto israelí de Ashdod", ha indicado Adalah en un comunicado.

"Tras un período inicial en el que la información relativa al paradero, la situación jurídica y el estado físico de las personas a bordo estuvo severamente restringida, los abogados de Adalah, junto con un equipo de abogados voluntarios, han obtenido acceso al puerto de Ashdod para realizar consultas jurídicas", ha señalado, al tiempo que ha recordado que el objetivo de los activistas era "entregar ayuda humanitaria y desafiar un bloqueo ilegal" a Gaza.

Así, ha hecho hincapié en que "la interceptación militar de embarcaciones civiles en aguas internacionales, el traslado forzoso de ciudadanos internacionales a territorio israelí contra su voluntad y la negativa a un paso seguro para la entrega de asistencia humanitaria a una población bajo bloqueo constituyen graves violaciones del Derecho Internacional".

"Estos actos son una extensión directa de las políticas israelíes de castigo colectivo y hambruna contra los palestinos en Gaza", ha esgrimido Adalah, que ha adelantado que sus abogados presentarán una apelación contra "la legalidad de estas detenciones" para "exigir la liberación inmediata de todos los participantes en la flotilla", entre los que figuran decenas de españoles.

El Ministerio de Exteriores israelí confirmó el martes la detención de los 430 participantes en la flotilla, al tiempo que afirmó que todos ellos habían sido trasladados a buques israelíes para ser trasladados al país, "donde podrán reunirse con sus representantes consulares". "Otra flotilla de relaciones públicas ha llegado a su fin.", sostuvo, antes de volver a vincular a la iniciativa con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Previamente, los organizadores de la flotilla humanitaria habían informado de que "todas" las embarcaciones han sido interceptadas. "Estamos a la espera de más información sobre su secuestro ilegal. Por Palestina, no nos detendremos", dijo la Global Sumud Flotilla, una de las entidades participantes en esta misión junto a la Coalición de la Flotilla por la Libertad de Gaza (Freedom Flotilla Coalition) y organizaciones de Turquía, Malasia e Indonesia.