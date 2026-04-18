AfD aumenta su ventaja sobre los conservadores en las encuestas en Alemania

Archivo - Carpa de AfD en Baviera (archivo) - Europa Press/Contacto/Sachelle Babbar - Archivo

BERLÍN 18 Abr. (DPA/EP) -

El partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) sería el más votado en Alemania con un 27% de apoyo, tres puntos por encima de los conservadores del canciller alemán, Frederich Merz, según el último estudio demoscópico publicado este sábado, que destaca que es la mayor ventaja jamás conseguida en una encuesta por AfD.

El Sunday Trend de INSA publicado por el periódico sensacionalista 'Bild' sitúa así a AfD por encima de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y sus socios bávaros de la Unión Social Cristiana (CSU). AfD ha ganado un punto con respecto al último estudio, mientras que la CDU-CSU ha perdido un punto.

Por detrás se sitúan el histórico Partido Socialdemócrata (PSD), con un 14% de apoyo, sin cambios, y Los Verdes (13%), tamboén sin cambios. La Izquierda gana un punto, hasta el 11%.

Otra encuesta publicada el viernes por la televisión pública ZDF colocaba también a AfD en cabeza (26%), mientras que la CDU-CSU se quedaba en un 25 por ciento.

Para el grupo de estudios Wahlen, si las elecciones federales fueran el próximo domingo, AfD obtendría un 26% de votos, un punto por delante de la CDU-CSU. YouGov informa de que la ventaja de AfD podría incluso ser de cuatro puntos sobre los conservadores. Las próximas elecciones legislativas federales alemanas están previstas para 2029.