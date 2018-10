Los afectados por un agente nervioso en Amesbury quedaron expuestos "tras manipular un objeto contaminado"

Publicado 05/07/2018 19:44:58 CET

La Policía británica ha afirmado este jueves que la pareja afectada tras supuestamente entrar en contacto con el agente nervioso Novichok en la localidad de Amesbury estuvo expuesta al mismo "tras manipular un objeto contaminado".

"Los detectives trabajan rápido y con de forma tan diligente como es posible para identificar la fuente contaminante", ha indicado la Policía de Londres en un comunicado.

Así, ha resaltado que "se están llevando a cabo búsquedas meticulosas y sistemáticas en varios lugares", al tiempo que ha afirmado que las mismas llevarán más tiempo debido a que se prioriza la seguridad de los agentes.

El ministro de Interior británico, Sajid Javid, ha reclamado este mismo jueves al Gobierno de Rusia que dé explicaciones por el incidente en Amesbury con Novichok, la misma sustancia empleada en el ataque contra Sergei y Yulia Skripal en marzo en Salisbury.

Los dos envenenados han sido identificados como Charli Rowley, de 45 años, y Dawn Sturgess, de 44 años. Los dos fueron encontrados inconscientes en una vivienda en la localidad de Amesbury, cercana a Salisbury y perteneciente al mismo condado, y, desde entonces, permanecen hospitalizados en estado crítico.

Javid ha dicho que el agente nervioso empleado en el envenenamiento en Amesbury es del mismo tipo que el que se utilizó en el ataque contra el exespía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia en marzo.

El ministro de Interior ha dicho que hay 100 agentes de la unidad antiterrorista de la Policía Metropolitana que están colaborando con la Policía de Wiltshire en la investigación de lo sucedido.

"Es completamente inaceptable para nuestros ciudadanos que sean el objetivo accidental o deliberado o que nuestras calles, nuestros parques y nuestras ciudades se usen como vertederos para el veneno", ha asegurado en una comparecencia en el Parlamento.

"Ahora es el momento de que Rusia salga y explique exactamente qué ha sucedido", ha afirmado Javid. "No queremos llegar a conclusiones pero, si se establece que el Estado ruso es totalmente responsable de esto también, entonces desde luego que estudiaremos qué acciones emprendemos", ha explicado.

Por su parte, la primera ministra, Theresa May, ha afirmado que ve con preocupación que dos ciudadanos británicos hayan sido envenenados con un agente nervioso. "Ver dos personas más expuestas a Novichok en Reino Unido es obviamente profundamente inquietante y la Policía sé que no dejará piedra sin levantar en sus investigaciones", ha asegurado May, en declaraciones a la prensa en Alemania.

"Mis pensamientos están con las personas de Wiltshire", ha dicho, en referencia al condado en el que viven las dos víctimas del envenenamiento en Amesbury y al que también pertenece la localidad de Salisbury, donde fueron envenenados los Skripal.

El Gobierno británico culpó a Rusia del ataque con gas Novichok que sufrieron el exagente ruso Sergei Skripal y su hija Yulia. El Ejecutivo británico siempre ha negado tener cualquier implicación en ese incidente y ha llegado a sugerir que fue causado por Reino Unido para alentar una campaña antirrusa.