Afganistán afirma que abordó en Bruselas el reinicio de los servicios consulares a afganos en Europa

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de la UE. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán en agosto de 2021 han asegurado que durante la visita de su delegación a Bruselas para discutir vías para acelerar la deportación de afganos llegados de manera irregular a la Unión Europea (UE) se abordó un posible reinicio de los servicios consulares en el continente, antes de expresar su deseo de que la visita "abra la puerta a nuevas vías para una interacción positiva" con el bloque.

El portavoz del Ministerio de Exteriores afgano y jefe de la delegación, Abdulqahar Balji, ha indicado en un comunicado que el desplazamiento tuvo lugar "a invitación de la UE", después de que la Comisión Europea afirmara que el objetivo era discutir "a nivel técnico" las vías para la deportación de afganos en situación irregular y a los que se deniega el asilo por haber delinquido o porque se les considera una amenaza para la seguridad.

Así, ha agregado que el equipo "mantuvo reuniones multilaterales y bilaterales con los Estados miembro de la UE sobre la reanudación de los servicios consulares a los afganos que viven en Europa, el fomento de la confianza, la presencia efectiva y las formas de resolver los problemas de los afganos cuyas solicitudes de asilo no han sido aceptadas en Europa y que hacen frente a numerosas dificultades".

"Esperamos que esta visita abra nuevas vías para una interacción positiva, fortalezca el proceso de solución de los problemas de los afganos que viven en el extranjero y amplíe aún más el clima de cooperación basado en el respeto mutuo y los intereses comunes", ha zanjado Balji a través de un mensaje publicado en redes sociales.

Se trata de la primera vez en que representantes oficiales de los talibán pisan suelo de la UE desde que retomaron el poder en Afganistán en 2021. El paso fue dado a instancias de una veintena de Estados miembro --entre los que no está España-- que piden a Bruselas coordinar estos contactos, a pesar de las críticas de ONG y de que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, haya avisado de los "graves riesgos" que corren los retornados.

Aunque es la primera ocasión en que se ven en territorio comunitario, Bruselas ya buscó el pasado enero iniciar estos contactos en Kabul, en donde tuvo lugar la primera reunión para explorar el modo de agilizar la expulsión de afganos sin derecho a permanecer en la UE, en medio de críticas al proyecto, en medio del endurecimiento de la política migratoria en numerosos países del bloque.