Afganistán convoca al encargado de negocios de Pakistán por los recientes ataques en suelo afgano

Niños juegan en un campo de desplazados por el conflicto entre Afganistán y Pakistán - Europa Press/Contacto/Saifurahman Safi

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Afganistán ha convocado este martes al encargado de negocios de la Embajada de Pakistán en Kabul para protestar por los recientes ataques lanzados por el Ejército de Pakistán contra "objetivos civiles e infraestructuras públicas" en la frontera y en la provincia de Kunar, ubicada en el este del país.

"El Ministerio de Exteriores condena enérgicamente la violación del espacio afgano y los ataques contra civiles, calificándolos de clara violación de la integridad territorial del país, acto de provocación y violación de las normas internacionales", ha expresado en un comunicado.

La cartera de Exteriores ha precisado además que "se reserva el legítimo derecho a defender su territorio y su pueblo", mientras que también ha pedido a la parte paquistaní que en el futuro se abstenga de acciones semejantes. "Tales actos irresponsables tendrán consecuencias", ha argüido.

Esto se produce después de que las autoridades locales afganas informaran de que cuatro personas murieron y alrededor de 70 resultaron heridas tras un ataque con misiles atribuido al Ejército paquistaní que afectó a zonas residenciales de la capital de la provincia, Asadabad, y a la Universidad Sayed Jamaludín.

Seis militares paquistaníes murieron en la víspera en el marco de nuevos enfrentamientos en el distrito de Spin Boldak, en la provincia de Kandahar (sureste), con las fuerzas fronterizas afganas, que incautaron un importante número de armas, según la cadena de radiodifusión Ariana.

El ataque en Kunar fue perpetrado en el contexto del conflicto desatado en febrero tras una serie de bombardeos por parte de Islamabad contra supuestos objetivos del grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, y Estado Islámico en el país vecino, lo que ha llevado a las autoridades instauradas por los talibán a lanzar ofensivas en la frontera.