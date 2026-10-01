Afganistán denuncia al menos nueve muertos en bombardeos paquistaníes en Kunar y Helmand

Archivo - Edificio dañado por un ataque aéreo de Pakistán en Kunar, Afganistán (archivo) - Yusuf Mangal / Xinhua News / Europa Press

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Afganistán, Zabihulá Muyahid, ha denunciado que aviones paquistaníes han bombardeado durante toda la noche varias zonas de las provincias afganas de Kunar y Helmand, causando la muerte de al menos nueve civiles, entre ellos mujeres y niños, e hiriendo a otras once personas.

De acuerdo con un comunicado difundido en redes sociales, los ataques han alcanzado viviendas civiles en Chugam, en el distrito de Shultan (Kunar), y en Safar, en el distrito de Garmser (Helmand). Tres casas han quedado completamente destruidas como consecuencia de los bombardeos.

"Condenamos este acto como una agresión y un crimen en violación de todos los principios aceptados", ha expresado el portavoz afgano, que ha acusado a Pakistán de cometer una agresión contra población civil.

Si bien las autoridades afganas han cifrado en nueve los fallecidos y en once los heridos, estas cifras no han podido ser verificadas de forma independiente.