AI considera que las medidas de Reino Unido respecto de Israel son "insuficientes"

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La ONG Amnistía Internacional ha considerado como "insuficientes" las medidas anunciadas por el Gobierno de Reino Unido sobre la suspensión de las negociaciones comerciales con Israel por su "intolerable" ofensiva sobre la Franja de Gaza y las sanciones contra colonos por ataque en Cisjordania.

"El lenguaje más contundente y algunas nuevas medidas anunciadas hoy son bienvenidas, aunque deberían haberse adoptado hace tiempo, pero la respuesta del Gobierno del Reino Unido sigue siendo insuficiente para obligar a Israel a cambiar de rumbo", ha declarado el director general de AI en Reino Unido, Sacha Deshmukh.

En este sentido, ha lamentado que "pausar las negociaciones comerciales, que Israel afirma que no avanzaban, lamentablemente no presionará a Israel para que modifique sus ilegales acciones". "De igual manera, sancionar a unos pocos colonos individuales, en lugar de prohibir todos los productos de los asentamientos, no contribuirá en gran medida a cambiar la postura de Israel", ha agregado.

A cambio, Deshmukh ha propuesto a Londres que detenga "de inmediato todas las transferencias de armas a Israel, incluidos los componentes de aviones de combate F-35 que actualmente diezman Gaza". "También debería prohibir la inversión en empresas y bancos que mantienen la ocupación ilegal y el sistema de apartheid de Israel, y prohibir las importaciones procedentes de asentamientos ilegales", ha añadido.

Por último, ha destacado que, "para innumerables palestinos, este podría ser el último aliento de libertad", por lo que ha subrayado que "este es el momento para que el Gobierno británico utilice todas sus herramientas políticas, judiciales y diplomáticas a su disposición para ayudar a poner fin al genocidio, el apartheid y la ocupación" de las autoridades israelíes.

Durante la jornada, el ministro de Exteriores de Reino Unido, David Lammy, anunció ante el Parlamento la suspensión de las negociaciones comerciales con Israel por su "intolerable" ofensiva sobre la Franja de Gaza y responsabilizó directamente al Gobierno de Benjamin Netanyahu de esta decisión.

Así, calificó de "abominable" e "intolerable" el bloqueo que el Ejecutivo de Netanyahu impuso a la entrada de ayuda humanitaria y alertó de que "la amenaza de la hambruna se cierne sobre la población civil". "La catástrofe humanitaria se intensifica", dijo.