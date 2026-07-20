La ajedrecista Judit Polgár declina ocupar la Presidencia de Hungría

Archivo - Judit Polgár - FEDERACIÓN VALENCIANA DEL ADREJEZ - Archivo

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La histórica ajedrecista y gran maestra Judit Polgár ha rechazado este lunes la propuesta para ser presidenta de la República de Hungría tras la salida de Tamás Sulyok.

"No me siento con la suficiente fortaleza para asumir la responsabilidad histórica de unir a una nación dividida, por lo que no puedo aceptar la invitación", ha explicado Polgár en un mensaje publicado en redes sociales.

La ajedrecista reconoce que es "un honor inmenso" la propuesta "y estoy sumamente agradecida por ello". En particular destaca que el primer ministro, Peter Magyar, haya propuesto que una figura independiente y no partidista ocupe el cargo presidencial "a pesar del peso decisivo de su partido en el Parlamento", en referencia a la mayoría absoluta del partido Tisza.

Magyar ha expresado su agradecimiento a Polgár por "considerar seriamente" la propuesta y ha estacado su sinceridad y franqueza y la "dignidad" con la que ha gestionado la situación.

"Siento si hubo errores de comunicación causados por mi entusiasmo, consecuencia de mi regocijo y confianza incondicional, que pudieran haber condicionado su decisión. La responsabilidad de los errores es solamente mía. Gracias a Judit Polgár por considerar la invitación", ha indicado en un vídeo publicado en redes sociales.

Ahora Tisza examinará propuestas durante la próxima semana para tomar una "decisión responsable", ha explicado.

Hasta 16 figuras de la ciencia, la cultura y el deporte húngaros habían propuesto a la presidenta de la Asamblea Nacional, Ágnes Forsthoffer, la elección de Polgár como presidenta en aras de elevar a una representante que pueda, a su parecer, "encarnar la unidad nacional, el orgullo nacional, dar ejemplo y, sobre todo, servir a la nación".