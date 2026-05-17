Albares asegura que España sigue apostando por la relación con EEUU sin dejar de lado el derecho Internacional

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MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado que la intención de España es la de seguir participando de una relación trasatlántica con Estados Unidos que, asegura, permanece incólume a pesar de las críticas de Donald Trump sobre una falta de cooperación, si bien ha defendido que España nunca dará de lado el derecho Internacional reflejado en la Carta de Naciones Unidas a la hora de tratar las crisis contemporáneas.

"No queremos conflictos con Estados Unidos. No los buscamos. No hemos cambiado. Mantenemos nuestro compromiso con la relación transatlántica, pero también con la Carta de las Naciones Unidas, el multilateralismo, los valores europeos y el respeto del derecho internacional", ha proclamado Albares en una entrevista emitida a última hora de este sábado por la cadena Al Yazira.

En la misma, Albares se ha referido a las amenazas vertidas desde hace meses por el presidente de Estados Unidos, que ha resaltado a España entre sus quejas a los aliados de la OTAN por su falta de contribución, o por la negativa del Gobierno español a permitir que los aviones estadounidenses implicados en ataques contra Irán atraviesen el espacio aéreo.

En este sentido, y como ya hiciera el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, Albares ha restado importancia y asegurado que, por lo que a España respecta, "no le ha llegado nada" oficial sobre esta cuestión antes de reivindicar al país como un "aliado fundamental e indispensable para la organización" transatlántica. "Somos un elemento clave de la OTAN", ha dicho.

La defensa inapelable del derecho Internacional se extiende, para Albares, a las crisis de la actualidad, como la de Oriente Próximo o Ucrania. El ministro volvió a justificar la posición de España a favor de la causa palestina tras denunciar las "espantosas" imágenes que vienen de Gaza; "una vergüenza para la conciencia de la humanidad", como también lo son las de "los civiles de Ucrania".

"Por estas razones, hemos decidido actuar de esta manera. Reconocemos el derecho de Israel a tener su propio Estado, por supuesto, en paz y seguridad. Pero los palestinos también tienen el mismo derecho", ha apostillado. "No podemos aceptar que la única forma en que Israel se relaciona con su vecino de Oriente Medio sea a través de la guerra y la violencia. Debe existir una coexistencia pacífica", ha añadido el ministro.

Albares, por último, ha tratado la respuesta española sobre la orden de busca y captura del Tribunal Penal Internacional que pesa contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Ante la pregunta de la cadena panárabe sobre si España cumpliría con su obligación, como Estado firmante y parte del Estatuto de Roma, de detener al jefe del Gobierno israelí si atravesara su espacio aéreo, el ministro español ha zanjado la cuestión: "España siempre cumplirá íntegramente con el derecho Internacional y con la justicia Internacional".