El alcalde de Kiev plantea que "ceder territorios" puede ser una "solución" para el fin de la guerra con Rusia

MADRID 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha indicado que la cesión de territorios ucranianos a Rusia podría ser una "solución" al conflicto armado que enfrenta a ambos países desde 2022, aunque lo considera una medida "injusta" y que debería ser algo "temporal".

Klitschko ha mencionado que "ahora mismo está habiendo conversaciones sobre posibles soluciones y uno de los escenarios es ceder territorios", en declaraciones a la BBC tras uno de los ataques más mortíferos perpetrados por Rusia sobre Kiev, que ha dejado un balance de 12 muertos.

Las presiones internacionales, sobre todo desde Estados Unidos, han recaído estos días sobre el presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, para alcanzar una solución para la guerra que podría incluir la cesión de territorios.

En este sentido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reprochó este miércoles a Zelenski que si quería conservar la península de Crimea, "¿por qué no lucharon por ella hace once años cuando fue entregada a Rusia sin un solo disparo", en relación a la anexión rusa del territorio en 2014.

El reconocimiento de Crimea como territorio de Rusia se ha tornado como uno de los aspectos que probablemente deba aceptar Ucrania a cambio de un acuerdo de paz. Sin embargo, Zelenski ha aseverado recientemente que Ucrania "no reconocerá legalmente la ocupación" rusa.

Por otro lado, el alcalde de Kiev ha asegurado que los ucranianos "nunca aceptarían la ocupación" del país por parte de Rusia, pero para alcanzar la paz Ucrania podría tener que aceptar un "dolorosa solución".

La relación entre Klitschko y el presidente Zelenski ha sido tensa durante los años de la guerra, llegando el alcalde de la capital incluso a criticar la deriva autoritaria del mandatario ucraniano.

Asimismo, ha afirmado que líder ucraniano no está consultando con él los detalles sobre las negociaciones de paz y al ser preguntado sobre si cree que debería participar ha respondido que "el presidente piensa que no". "Eso lo hace el presidente Zelenski. No es mi función".