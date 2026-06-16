El alcalde de Niza (Francia) pide la dimisión del ministro de Transporte por insultarle y amenazarle

Archivo - El alcalde de Niza, Éric Ciotti. - Europa Press/Contacto/Michtof - Archivo

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la ciudad francesa de Niza, Éric Ciotti, ha enviado al primer ministro del país, Sébastien Lecornu, una carta exigiendo la dimisión del ministro de Transporte, Philippe Tabarot, debido a presuntas amenazas e insultos proferidos en su contra a raíz de la visita del presidente, Emmanuel Macron, a la localidad.

El pasado 14 de junio, el presidente galo y el primer ministro de la India, Narendra Modi, visitaron Niza, acompañados, entre otros, por Tabarot. En presencia de varias personas, el ministro habría insultado al edil, llamándolo "enano" y, posteriormente, lo amenazó con "hacerlo desaparecer", según informaciones de la cadena de televisión BFMTV.

Los dos políticos formaron parte en el pasado del partido de derecha Los Republicanos, pero la salida de Ciotti de la formación intensificó las tensiones y críticas entre ellos. Sus relaciones también se han visto agravadas por la rivalidad política a nivel local, especialmente de cara a las elecciones al Senado, previstas para septiembre de 2026.

En su carta a Lecornu, el alcalde afirma haber presentado una denuncia ante la Fiscalía de Niza y ha alertado de la "gravedad institucional de estos actos", la cual considera "considerable". "Socavan la dignidad de la función gubernamental (...) Le ruego encarecidamente que adopte todas las medidas necesarias y, en particular, que cese en sus funciones ministeriales al señor Philippe Tabarot", ha apuntado.