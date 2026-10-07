El alcalde de Nueva York alerta de que el "sufrimiento" no terminó el 7-O: "Continuó con el genocidio de Israel en Gaza"

Archivo - El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. - Michael Brochstein/ZUMA Press Wi / DPA - Archivo

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la ciudad estadounidense de Nueva York, Zohran Mamdani, ha alertado este miércoles de que el "sufrimiento" que comenzó con los ataques del 7 de octubre de 2023 contra territorio israelí y que se saldaron con unos 1.200 muertos no terminó aquel día, sino que "continuó con el genocidio de Israel en Gaza".

"Este día resulta profundamente doloroso para muchísimos neoyorquinos. Se cumplen tres años de los atroces crímenes de guerra del 7 de octubre. Ese día, Hamás mató a más de 1.100 israelíes y secuestró a otras 251 personas. Compartimos el dolor de nuestros numerosos amigos y vecinos, que aún cargan con el peso de esa pérdida inimaginable. El sufrimiento ni comenzó ni terminó aquel día", ha advertido Mamdani en un mensaje difundido en redes sociales.

Así, ha expresado que, "por el contrario, el sufrimiento continuó através del persistente genocidio perpetrado por el Gobierno de Israel en Gaza, donde han muerto más de 74.000 palestinos, incluidos más de 21.000 niños". "Incluso tras el supuesto alto el fuego, han fallecido más de 1.400 palestinos", ha aclarado sobre la tregua alcanzada hace poco más de un año.

"Ese sufrimiento se ha intensificado con cada bomba israelí lanzada contra ambulancias que aguardaban frente a hospitales, con cada ataque de dron dirigido a edificios residenciales o periodistas, y con cada envío de ayuda alimentaria rechazado en los pasos fronterizos", ha sostenido.

"Muchos neoyorquinos afrontan este dolor insoportable y nos unimos a su duelo, conscientes al mismo tiempo de que nuestros impuestos financian estos crímenes de guerra. Tres años después, debemos negarnos a aceptar un mundo donde persisten la ocupación y el apartheid, donde los crímenes de guerra quedan impunes y donde nuestro Gobierno federal mantiene su complicidad mediante cada envío de armas", ha apuntado.

Es por ello que ha instado a "luchar por un mundo en el que todas las personas puedan vivir con libertad, seguridad y dignidad para poder así honrar a los fallecidos".

Sus palabras se han topado rápidamente con críticas por parte de las autoridades israelíes. El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, ha acusado al "mamdanismo de haberse convertido en un intento de secuestrar el aniversario del 7 de octubre y convertirlo en otro ataque propagandístico contra Israel".

"Es como convertir el 11 de septiembre en un día de duelo por los terroristas de Al Qaeda. No permitiremos que esto ocurra. Recordaremos a aquellos que fueron asesinados, y nunca olvidaremos quién estuvo detrás de esta masacre", ha afirmado.