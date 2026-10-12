El alcalde de Nueva York anuncia que la ciudad investigará el tiroteo en que el ICE hirió a un hombre

Archivo - Agentes del ICE en Nueva York - Edna Leshowitz/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha anunciado que la ciudad investigará el tiroteo protagonizado el jueves por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el cual dejó a un hombre herido de bala, y todo lo sucedido en las 24 horas que rodearon los hechos.

"Yo, la comisionada de Policía y el Departamento en su conjunto vamos a revisar todo el periodo de 24 horas: desde el tiroteo provocado por ICE hasta la respuesta del el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) al incidente y las protestas posteriores, pasando por el uso que hizo ICE de un estacionamiento privado como base de operaciones, hasta cada herramienta que tenemos a nuestra disposición para proteger a los neoyorquinos", ha declarado Mamdani en una entrevista con la cadena MS NOW.

En su intervención, Mamdani ha vuelto a denunciar que, a su juicio, cuanto más tiempo operan los agentes del ICE en la ciudad, menos segura se volvía esta, asegurando habérselo comunicado en llamada telefónica tanto al presidente estaodunidense, Donald Trump, como al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

Sin embargo, ha lamentado que, "para el presidente y para el secretario, nada de esto suponía un problema". "Ninguna de las críticas ni preocupaciones que se escuchan por parte de la gente, tanto en la ciudad como en el resto del país, representaba un problema" para Trump y Mullin en la llamada, ha alegado el alcalde, que ha remarcado que, "en lo que respecta al secretario y al ICE, ven a muchísimas personas en todo el país como si fueran criminales por naturaleza".

Oscar Bergal, un hombre dominicano de 28 años, recibió un disparo durante lo que Seguridad Nacional describió como una operación dirigida en el barrio de Marble Hill. Los agentes efectuaron al menos siete disparos, uno de los cuales alcanzó a Bergal en el cuello, según la comisionada de la Policía neoyorquina, Jessica Tisch. Fue atendido en un hospital, y el niño de 5 años que viajaba en su vehículo, presente durante los disparos, resultó ileso físicamente.

Por su parte, el ICE ha defendido su actuación, alegando que el hombre herido se negó a acatar las órdenes de salir de su automóvil tras verse bloqueado por más agentes, según la división de Operaciones de Ejecución y Deportación del ICE, Marcos Charles.

El viernes, el Departamento de Policía de Nueva York difundió imágenes de la cámara corporal de un agente que mostraban la escena posterior al tiroteo; en ellas se veía a Bergal esposado a la espalda y con una herida de bala en el cuello a la llegada de los agentes.

Un agente del ICE, que llevaba guantes, presionaba la herida mientras otro solicitaba una ambulancia. En lugar de esperar, los agentes trasladaron a Bergal sujetándolo por los brazos y las piernas hasta un vehículo policial para llevarlo al hospital.

De manera paralela a la actuación de los agentes, el ICE ha subrayado que Bergal tenía antecedentes penales en Nueva York, que incluían cargos por robo, hurto mayor y robo a mano armada con un arma letal. Asimismo, el Departamento de Seguridad Nacional del que depende el ICE comunicó que el individuo se encontraba ilegalmente en Estados Unidos y tenía vínculos con la pandilla Trinitarios, aunque no ofreció más detalles al respecto.

Sin embargo y pese al argumento de la regularidad de su estado residencial, un juez federal bloqueó su deportación el viernes, tras lo que fue trasladado al Centro de Detención Metropolitano, según declaró un abogado del gobierno ante el tribunal y ha recogido la agencia Bloomberg.