La alcaldesa de la ciudad de Christchurch (Nueva Zelanda) declara el estado de emergencia ante el paso del ciclón 'Gita'

Actualizado 20/02/2018 10:29:33 CET

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de la localidad neozelandesa de Christchurch, Lianne Dalziel, ha declarado este martes el estado de emergencia en la ciudad, que incluye la península de Banks, ante el paso del ciclón 'Gita' por la zona.

El servicio meteorológico de Nueva Zelanda ha indicado que se esperan fuertes lluvias y vientos huracanados en la zona de la península, donde la tormenta se tornará especialmente violenta, según ha recogido el diario local 'The New Zealand Herald'.

La declaración del estado de emergencia pone de manifiesto el peligro de que se produzca un impacto severo en la zona y permite a la población prepararse en mayor medida para las consecuencias de la tormenta tropical.

"El impacto completo del ciclón se sentirá durante la noche y mañana por la mañana. Esperemos que haya inundaciones en viviendas", ha aseverado Dalziel. "Si te encuentras en una zona propensa a sufrir inundaciones o si tu vivienda se inundó o estuvo a punto de inundarse durante la tormenta de julio del año pasado, debes considerar evacuar antes de que la situación empeore", ha aseverado la alcaldesa.

"Creemos que es mejor que la gente se prepare mientras aún hay luz y antes de que se cierren las carreteras", ha añadido.

Este mismo martes, la compañía Air New Zealand ha anunciado la cancelación de todos sus vuelos en la capital de Nueva Zelanda, Wellington, a causa del ciclón, que ha provocado el cierre de carreteras y colegios.

I've declared a State of Emergency for Christchurch City, which includes Banks Peninsula, due to the impacts of ex-tropical Cyclone Gita. For live updates head to Newsline: https://t.co/joW3tB2kxn

?? Cyclone Gita update: Weather conditions are forecast to deteriorate from midday. We are anticipating major disruptions across the lower North Island and South Island this afternoon. Keep updated ?? https://t.co/WJhnWODV7r