Alcanzado un petrolero turco con bandera de Sierra Leona cerca del estrecho del Bósforo, en Turquía

Un buque a su paso por el estrecho del Bósforo, en Estambul, Turquía (archivo) - Europa Press/Contacto/Tolga Ildun

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un petrolero turco con bandera de Sierra Leona ha sido alcanzado este jueves por un aparato no tripulado cuando navegaba cerca del estrecho del Bósforo, según han confirmado las autoridades de Turquía, que han apuntado que los más de 25 miembros de la tripulación se encuentran a salvo.

El ministro de Transporte e Infraestructura de Turquía, Abdulkadir Uraloglu, ha indicado que el barco atacado, el 'Altura', navegaba por aguas del mar Negro y ha confirmado que "los 27 miembros de la tripulación son turcos y su estado de salud es bueno".

La empresa británica de seguridad Ambrey ha indicado que el barco habría sido alcanzado a unas 11,6 millas náuticas (alrededor de 21,5 kilómetros) al norte del estrecho del Bósforo, cuando cubría la ruta entre la ciudad rusa de Novorosiysk y Estambul.

Asimismo, ha recalcado que "la sala de máquinas sufre la entrada de agua" como consecuencia del ataque, que achaca a una supuesta lancha no tripulada, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría. "En estos momentos, la embarcación figura como 'sin mando' y permanece a la deriva", ha añadido.

Ambrey ha destacado que el 'Altura' transportaba petróleo destinado a India y ha apuntado que los servicios de emergencia turcos han lanzado ya una operación de rescate en la zona para evacuar a todos los tripulantes del buque, que se encuentra bajo sanciones de la Unión Europea y Reino Unido.