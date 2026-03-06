Alcanzado por proyectiles un remolcador en aguas del estrecho de Ormuz a once kilómetros de Omán

Un proyectil lanzado por la Guardia Revolucionaria iraní (Archivo) - Europa Press/Contacto/Sepahnews

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un remolcador ha sido alcanzado este viernes por proyectiles en aguas del estrecho de Ormuz, a once kilómetros de la costa del norte de Omán, en el marco de la suspensión del tránsito en una de las principales rutas comerciales de combustible del mundo ante la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO) ha indicado en un breve comunicado publicado en redes sociales que el incidente fue registrado sobre las 12.57 horas (hora británica), si bien no hay más detalles al respecto.

"Una fuente externa ha informado de que un remolcador fue alcanzado por proyectiles desconocidos en el estrecho de Ormuz. Las autoridades están investigando. Se recomienda a los buques que transiten con precaución y que informen de cualquier actividad sospechosa al UKMTO", ha zanjado.

Esto se produce después de que el buque portacontenedores 'Safeen Prestige', con bandera de Malta, resultara dañado por un proyectil esta semana mientras navegaba cerca de las aguas del estrecho de Ormuz, si bien hasta el momento se desconoce si el citado remolcador se encontraba en la zona para asistir a la embarcación.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha asegurado jueves que el país no ha procedido al cierre de Ormuz, si bien no ha descartado tomar medidas encaminadas a ello si la situación "así lo requiere" después de que la Guardia Revolucionaria iraní amenazara con atacar cualquier barco que pasase por sus aguas, asegurando que controlaba el estrecho.