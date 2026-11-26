Archivo - Johann Wadephul, ministro alemán de Asuntos Exteriores. - Attila Volgyi / Xinhua News / Europa Press

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, ha advertido este jueves a Ucrania de que está ampliando "geográficamente" el conflicto después de los últimos ataques contra embarcaciones rusas en aguas del Báltico y Mediterráneo

"El derecho de Ucrania a la autodefensa es indiscutible, y apoyamos a Ucrania, pero quiero advertir encarecidamente de que no se permita que este conflicto se extienda geográficamente", ha manifestado Wadephul en los márgenes del encuentro que ha mantenido este jueves en Berlín con su homólogo rumano, Dan Neculaescu.

Si bien ha incidido en varias ocasiones en su apoyo a Ucrania y su legítimo derecho a defenderse, incluso más allá de sus fronteras, ha señalado que no puede apoyar una escalada del conflicto y sí "prevenir cualquier amenaza para la navegación y para el medio ambiente en la región del Báltico", informa DPA.

El pasado fin de semana, Ucrania lanzó un ataque sobre el buque ruso 'Sparta II' que navegaba frente al Golfo de Finlandia, en el mar Báltico. El presidente Volodimir Zelenski confirmó la autoría y remarcó que fue un objetivo legítimo, si bien reconoció las preocupaciones que pueden suscitar estas acciones en sus socios.

"Teníamos todo el derecho a hacerlo", zanjó Zelenski en una entrevista para Bloomberg en la que apuntó que en el futuro se informaría detalladamente a sus socios ante posibles nuevas operaciones de este tipo para que no haya sorpresas.

Asimismo, el domingo el Ejército ucraniano atacó un buque de guerra ruso anclado en el puerto libio de Benghazi y mató a dos efectivos del Ejército de las autoridades del este de Libia.

Para Zelenski se trató de una "operación ejemplar", mientras que las autoridades de Libia con respaldo internacional lo valoraron como una "declaración de guerra", llegando incluso a solicitar que el líder ucraniano fuera incluido en las listas de grupos terroristas.