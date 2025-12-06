Alemania cuestiona la visión de EEUU sobre Europa en su Estrategia de Seguridad: "Nadie tiene que darnos consejos"

Archivo - Banderas de la Unión Europea y de Estados Unidos - Europa Press/Contacto/Andreas Stroh - Archivo

BERLÍN 6 Dic. (DPA/EP) -

El Gobierno alemán ha criticado "enérgicamente" este viernes varias afirmaciones incluidas en la reciente estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos --un documento que lamenta la "falta de autoestima" de Europa y alude a Alemania como ejemplo de país con "expectativas irreales"-- y ha defendido la solidez de su marco constitucional y de sus medios de comunicación frente a las advertencias estadounidenses, asegurando que no necesita consejos de terceros.

Así lo ha defendido el ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, quien ha rechazado los pasajes del informe estadounidense que dibujan un escenario negativo para los derechos fundamentales en Europa, al tiempo que ha afirmado que su país no necesita que "nadie tenga que dar(les) consejos" sobre la protección de la libertad de expresión, principio amparado por la Constitución germana.

Wadephul ha presentado a Alemania como un país orgulloso por contar con unos "medios de comunicación libres" y ha reiterado que, pese a las conclusiones de la Casa Blanca, Estados Unidos continúa siendo su socio más relevante dentro de la OTAN.

Los comentarios del ministro de Exteriores alemán se han producido durante una reunión celebrada este viernes en Berlín con su homóloga islandesa, Thorgerdur Katrín Gunnarsdóttir, y después de que la administración del presidente estadounidense Donald Trump denunciase una erosión de la democracia y la libertad de expresión en Europa en una nueva estrategia de seguridad nacional publicada por la Casa Blanca a última hora del jueves.

El documento en cuestión describe lo que considera una erosión de las libertades políticas dentro del continente y exige un giro estratégico para revertir la situación. En su estrategia, Washington enumera asimismo problemas, a su juicio, identificados en actuaciones de la Unión Europea y de otras instituciones que "han socavado" la soberanía nacional, así como políticas migratorias que "han transformado" el continente, generando tensiones. El texto menciona también fenómenos como la censura, la represión de la oposición, el descenso de la natalidad y la pérdida de identidades nacionales.

En relación con la invasión rusa de Ucrania, la Casa Blanca subraya las discrepancias de la Administración Trump con dirigentes europeos que albergan expectativas "poco realistas" sobre la evolución de la guerra --entre ellos Alemania-- y reprocha a algunos gobiernos europeos que se hayan apoyado en coaliciones frágiles y hayan "pisoteado" los principios democráticos para limitar a sus oponentes políticos.