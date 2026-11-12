Alemania está estableciendo el marco legislativo para "contraatacar" ante ciberataques, según su ministro de Interior

Archivo - El ministro de Interior de Alemania, Alexander Dobrindt - Bernd Elmenthaler / Zuma Press / Europa Press

El jefe de la Oficina Federal de Investigación Criminal reclama mayor coordinación entre Policía, Inteligencia y Fuerzas Armadas

BERLÍN, 12 Nov. (DPA/EP) -

El ministro de Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, ha defendido que Alemania debería "contraatacar" cuando sea objeto de ciberataques y ha afirmado que el Ejecutivo está trabajando ya en establecer el marco legal necesario para llevar a cabo estas represalias, aduciendo un nuevo nivel en la intensidad de los mismos en múltiples países europeos.

Durante una conferencia sobre seguridad organizada este miércoles por la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA), Dobrindt ha advertido que los recientes ciberataques registrados en Francia y otros países europeos han alcanzado un nuevo nivel, en velada alusión al pirateo el pasado lunes de los sistemas de refrigeración y congelación de varios supermercados en territorio francés, que provocó daños valorados en millones de euros y que Francia atribuyó a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

De hecho, el ministro de Exteriores galo, Jean-Noël Barrot, describió el ataque como uno "sin precedentes" por su envergadura y agresividad, si bien el Gobierno iraní rechazó la acusación.

Por su parte, Dobrindt, que ha alegado que "el mismo actor podría estar dispuesto no solo a destruir alimentos, sino también a atacar bancos de sangre", ha considerado que "se trata de un ataque híbrido de un nivel superior", subrayando la necesidad de una respuesta, igualmente, "de un nivel superior", empleando el término en inglés.

Según el ministro, es preciso aumentar "las consecuencias, los riesgos y el coste" para los actores que llevan a cabo este tipo de ataques híbridos.

Al hilo, Dobrindt ha explicado que Alemania está estableciendo el marco legislativo necesario para "contraatacar en el ciberespacio", y ha asegurado estar preparado para aplicar estas medidas cuando sea preciso.

En cuanto a responsables, ha señalado a Rusia como el principal actor en lo que respecta a las amenazas híbridas, aunque ha mencionado que también existen riesgos procedentes de Irán y Corea del Norte, entre otros. Los ataques híbridos combinan medios militares, económicos, de inteligencia y de propaganda con el fin de desestabilizar a otros Estados.

EL JEFE DE LA BKA VE UNA NECESIDAD URGENTE DE MEJORA

En la misma conferencia, el jefe de la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA, por sus siglas en alemán) --la agencia federal de Policía criminal germana--, Holger Münch, ha reclamado que la coordinación entre la Policía federal y la de los estados federados, los servicios de Inteligencia y las Fuerzas Armadas de Alemania debe mejorar con urgencia y volverse más rápida y eficaz para hacer frente a los nuevos desafíos delictivos actuales.

Münch ha defendido que Alemania debe ser capaz de contrarrestar el uso de agentes basados en inteligencia artificial capaces de identificar vulnerabilidades y seleccionar objetivos para los delincuentes, así como de abordar la creciente difuminación de los límites entre el crimen organizado y los actores estatales.

"Es un asunto serio, y nos lo tomamos muy en serio", ha añadido, señalando que es necesario buscar nuevas vías y advirtiendo de que "se nos acaba el tiempo". Los avances en inteligencia artificial han dotado a los delincuentes de "una industrialización y profesionalización sin precedentes", ha alertado.

El dirigente policial ha destacado el aumento de los delitos cometidos en Alemania desde el extranjero, cifra que creció cerca de un 24% anual durante los primeros seis meses de este año. La tasa de resolución de estos delitos, ha anotado, se sitúa muy por debajo del 5%.

Asimismo, Münch ha alertado de que, si los autores y las víctimas no se encuentran en el mismo país y si la distinción entre delincuentes y actores estatales sigue desdibujándose, ello tendrá repercusiones tanto para la cooperación en el marco del sistema federal como para el principio de que, en Alemania, los servicios policiales y los de Inteligencia operan de forma separada.