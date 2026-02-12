Alemania exige la dimisión de la relatora de la ONU para Palestina por sus comentarios "inapropiados"

Archivo - La relatora de Naciones Unidas sobre los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese - Europa Press/Contacto/Pasquale Gargano/KONTROLAB

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, ha pedido este jueves la dimisión de la relatora de Naciones Unidas sobre los Territorios Ocupados Palestinos, Francesca Albanese, tras sus "inapropiados" comentarios durante un evento celebrado recientemente en la capital de Qatar, Doha.

"Respeto el sistema de relatores independientes de la ONU. Sin embargo, Albanese ha hecho numerosos comentarios inapropiados en el pasado. Condeno sus recientes declaraciones sobre Israel. Su permanencia en el cargo es insostenible", ha indicado en un mensaje publicado en redes sociales.

Esto se produce horas después de que el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, también pidiera la salida de Albanese, a quien definió como "una activista política que incita a sectores del odio que desmerecen la causa del pueblo palestino".

Barrot, que dijo que Albanese ni era "independiente" ni "experta", afirmó que Francia elevará una queja durante una sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas tras sus palabras, que se suman a una larga lista de posturas escandalosas", como la justificación de los ataques del 7 de octubre de 2023, su evocación del "lobby judío" o sus comparaciones de Israel con el Tercer Reich.

Albanese aseguró durante un discurso en vídeo con motivo de un evento organizado por la cadena Al Yazira en Doha que, "como humanidad, tenemos un enemigo común y libertades comunes", si bien ella ha defendido que se refería al sistema que ha permitido "el genocidio en Palestina" y no a Israel como país.

"El hecho de que, en lugar de detener a Israel, la mayor parte del mundo lo haya armado, le haya dado excusas políticas, refugio político y apoyo económico y financiero, es un desafío", expresó en su breve discurso, recogido en sus redes sociales.