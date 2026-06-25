Alemania, Francia, Italia, Polonia y Reino Unido se comprometen a fortalecer su papel en la OTAN frente a Rusia

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk; el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, asisten a una rueda de prensa - Michael Kappeler/dpa

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los países del E5 --Alemania, Francia, Italia, Polonia y Reino Unido-- se han comprometido este miércoles a "fortalecer el papel de Europa dentro de la OTAN", reforzando en concreto la capacidad de "disuasión" con respecto a "la amenaza más significativa y directa de Rusia", y han subrayado la importancia para tales fines de implementar una "cooperación industrial en defensa más estrecha".

"Los líderes se comprometen a fortalecer el papel de Europa dentro de la OTAN, asumiendo Europa una mayor responsabilidad en la seguridad transatlántica compartida y coordinándose estrechamente con Estados Unidos", reza el primer epígrafe de la declaración conjunta realizada por los dirigentes del E5, reunidos en Berlín con la participación telemática desde Washington del secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte.

En dicho encuentro, los líderes europeos han acordado "desarrollar conjuntamente vías para fortalecer las contribuciones europeas a las capacidades aliadas".

Asimismo, han aludido a Rusia y al terrorismo --sin atribución de signo--, acordando "incrementar las contribuciones a las actividades de disuasión de la OTAN" frente a lo que han descrito como "la amenaza más significativa y directa de Rusia y la amenaza asimétrica más directa del terrorismo a la seguridad euroatlántica", comprometiéndose a, en caso de que ésta se vea amenazada, "actuar conjuntamente y con prontitud".

Con estas metas, los cinco países reunidos han destacado la "importancia de una cooperación industrial en defensa más estrecha para proporcionar a la OTAN las capacidades" necesarias, acordando "fortalecer aún más" esta colaboración "centrándose en la defensa aérea, los sistemas no tripulados, la inteligencia artificial (IA) y otras capacidades, incluyendo la potencia de fuego de largo alcance". "Acuerdan acelerar su compromiso con el desarrollo y la adquisición conjuntos europeos de capacidades de ataque de precisión profunda", agrega la declaración, que también apela a la relevancia de "aumentar la interoperabilidad".

"APOYO A UCRANIA" Y "UNIDOS EN IRÁN"

El texto contiene también dos fragmentos referentes a Ucrania e Irán. Con respecto al país europeo, los líderes reunidos se han comprometido a "brindar un apoyo sustancial a Ucrania en su defensa contra la agresión rusa", citando medidas como "sanciones y presión económica" sobre Moscú y "apoyo a la resiliencia del sector energético ucraniano", diana de múltiples ataques rusos desde el inicio de la guerra.

Militarmente, han respaldado la cooperación con Kiev "a través de iniciativas de la OTAN" y han incidido en "profundizar la asociación de la OTAN con Ucrania, acercando a Ucrania a la Alianza y reconociendo la contribución vital que Ucrania aporta a la seguridad euroatlántica".

En cuanto a la resolución del conflicto bélico, han asegurado concidir en las condiciones para "una paz justa y duradera" y han afirmado apoyar "las propuestas de diálogo directo entre Ucrania y Rusia con la participación activa de Estados Unidos y Europa".

En lo referido a Irán, los cinco líderes europeos han mostrado su "satisfacción" con el Memorándum de Entendimiento entre Estados Unidos e Irán, que han atribuido a "iniciativa del presidente (de Estados Unidos, Donald) Trump" y que perciben como "una oportunidad para restablecer la estabilidad regional y estabilizar la economía mundial".

Asimismo, han subrayado que "Irán jamás debe poseer armas nucleares", en línea con lo defendido por Trump y Rutte, y han reivindicado la "libertad de navegación incondicional e irrestricta en el estrecho de Ormuz".

Al hilo, han confirmado su compromiso de participar en la "Misión Militar Multinacional liderada por Reino Unido y Francia" en este estratégico paso marítimo "tan pronto como las condiciones lo permitan y de conformidad con sus respectivos requisitos constitucionales". "Esta misión podría desempeñar un papel importante para tranquilizar al sector marítimo y reabrir el Estrecho, incluso mediante la verificación del desminado", han alegado.