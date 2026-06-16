Alemania inaugura un centro especializado en combatir amenazas híbridas

Archivo - El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt - Europa Press/Contacto/Agentur Wehnert/M.GrÃNzdÃR

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, ha inaugurado en la capital, Berlín, un nuevo centro especializado en combatir amenazas híbridas, entre ellas la desinformación, la represión transnacional, el sabotaje y el espionaje por parte de Estados extranjeros a través de actores no estatales.

"Las fuerzas de seguridad de los gobiernos federal y estatales, la Policía, la agencia de Inteligencia y la seguridad informática aunarán sus conocimientos. Protegemos a nuestro país contra actores hostiles y salvaguardamos la estabilidad de nuestra infraestructura, nuestra economía y nuestra democracia", ha indicado durante el acto de apertura.

El centro --denominado concretamente Centro Conjunto para la Lucha contra las Amenazas Híbridas-- servirá así como plataforma central para el intercambio de información y conocimiento. "Invertiremos en prevención. Con el conocimiento de la situación, el intercambio diario de información y las respuestas coordinadas, aumentanremos nuestra capacidad de respuesta", ha expesado Dobrindt.

La iniciativa, no obstante, no ha gustado al fiscal general federal alemán, Jens Rommel, quien ha criticado que Alemania ya cuenta con varios centros especializados en la prevención de amenazas, como la Oficina Federal de Seguridad de la Información.

Según la Oficina Federal Alemana para la Protección de la Constitución (BfV), Rusia es actualmente el país con mayor actividad en el ámbito de las amenazas híbridas, si bien en los últimos años también se han detectado en Alemania varios presuntas injerencias extranjeras procedentes de China.