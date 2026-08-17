Alemania ordena evacuar parcialmente Monschau, fronteriza con Bélgica, por el gran incendio de Hautes Fagnes

Incendio declarado en la región belga de Hautes Faugnes - Europa Press/Contacto/NICOLAS LAMBERT

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades alemanas han ordenado en la noche de este domingo evacuar parcialmente la localidad de Monschau, en el estado de Renania del Norte-Westfalia, fronteriza con Bélgica, por causa del gran incendio declarado en la reserva natural de Haute Fagnes --los Altos Pantanos-- que ya ha consumido más de 3.000 hectáreas.

"Debido al incendio en curso y a la propagación del humo, y teniendo en cuenta las previsiones meteorológicas, el equipo de gestión de emergencias de la ciudad de Monschau ha ordenado la evacuación inmediata de las calles Ruitzhof y Geisberg", ha anunciado el Ayuntamiento de la localidad alemana en un comunicado emitido horas después de señalar que no existían indicios que condujeran a ordenar evacuaciones.

El consistorio ha instado, así, a los residentes de las calles mencionadas a "abandonar la zona por sus propios medios", mientras que para los que no puedan alojarse con familiares y/o amigos, la autoridad local ha informado que ha sido habilitado un refugio en el Instituto Simmerath, sito en el número 40 de la calle Walter Bachmann.

"Este refugio cuenta con personal de emergencias", agrega el comunicado que, a su vez, ha precisado que la evolución del incendio será evaluada "continuamente".

La medida ha afectado, según ha informado la agencia alemana de noticias DPA, a al menos 17 viviendas y hasta 30 personas.

Con relación a las labores de extinción del fuego, el equipo de Gobierno de Monschau ha sostenido que las mismas cuentan con el apoyo de personal de emergencias del cuerpo de Bomberos de Aquisgrán, población alemana fronteriza también con Bélgica, así como con el de los Bomberos de la región metropolitana.

El incendio declarado en la reserva natural de Hautes Fagnes se ha convertido en el segundo más grande jamás registrado en el país al haber arrasado más de 3.000 hectáreas. De hecho, cada vez está más cerca del devastador fuego de 1911, también en la misma región, y conocido como "el infierno de Dante", el cual calcinó cerca de 4.000 hectáreas.