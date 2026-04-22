Alemania se propone desarrollar el Ejército "más fuerte de Europa" ante la amenaza militar de Rusia

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, durante una rueda de prensa en Berlín. - Europa Press/Contacto/Bernd Elmenthaler

Berlín avisa de que Moscú "se está preparando para una confrontación militar con la OTAN"

BERLÍN, 22 Abr. (DPA/EP) -

El Gobierno de Alemania se ha propuesto desarrollar el Ejército convencional "más fuerte de Europa" en su primera estrategia militar, que recoge un análisis de las capacidades de la Bundeswehr, así como de su organización, estructura y tamaño, en pleno esfuerzo de rearme por la reconfiguración de seguridad que supone la invasión rusa de Ucrania.

Los planes alemanes incluyen "desarrollar la Bundeswehr hasta convertirla en el Ejército convencional más fuerte de Europa", ha asegurado el ministro germano de Defensa, Boris Pistorius, en la presentación de la estrategia en Berlín.

Sobre cuestiones técnicas, la estrategia hace hincapié en la importancia de las armas de precisión de largo alcance y los sistemas de defensa antiaérea, así como el desarrollo de tecnologías como la inteligencia artificial, la computación cuántica y la robótica.

"A corto plazo, estamos aumentando nuestras capacidades de defensa y resistencia; a medio plazo, aspiramos a un incremento significativo y global de nuestras capacidades; y a largo plazo, estableceremos la superioridad tecnológica", ha indicado Pistorius, cuya cartera introdujo un servicio militar voluntario a principios de año con la intención de aumentar el número de uniformados.

RUSIA SE PREPARA PARA LA CONFRONTACIÓN CON LA OTAN

La estrategia de Berlín considera a Rusia como la principal amenaza para la seguridad de Alemania, aludiendo la guerra en Ucrania y su proceso de "rearme". "Se está preparando para una confrontación militar con la OTAN y considera el uso de la fuerza militar como un instrumento legítimo para imponer sus intereses", ha avisado el titular de Defensa germano.

El documento, que no ha trascendido al ser confidencial, describe la postura de Moscú hacia Occidente como "fundamentalmente hostil" y su interpretación de la adhesión de países a la OTAN como un "cerco".

"La Rusia actual está creando las condiciones para un ataque militar contra los Estados miembros de la OTAN", advierte la estrategia militar, según informa la agencia DPA, que advierte de que Rusia lleva a cabo desde hace tiempo operaciones híbridas contra las naciones de la OTAN, incluyendo labores de espionaje, actos de sabotaje, ciberataques y campañas de desinformación para desestabilizar Europa.