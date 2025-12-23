Alemania recalca que "solo se puede lograr seguridad en Europa si se mantiene la seguridad frente a Rusia"

Archivo - El ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, durante una rueda de prensa en Berlín en noviembre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Bernd Elmenthaler - Archivo

Wadephul aboga por "prepararse para la posibilidad" de que Rusia lance un ataque contra la OTAN tras un acuerdo de paz en Ucrania

BERLÍN, 23 Dic. (DPA/EP) -

El ministro de Exteriores de Alemania, Johan Wadephul, ha alertado contra la posibilidad de mostrar una sensación de seguridad si se logra un acuerdo de paz en Ucrania y ha incidido en que "en el futuro previsible, solo se puede lograr seguridad en Europa si se mantiene la seguridad frente a Rusia".

Así, ha recalcado en declaraciones a la agencia alemana de noticias DPA que esta seguridad únicamente puede obtenerse "desde una posición de fuerza, unidad dentro de la alianza y unas Fuerzas Armadas alemanas capaces", en medio de los esfuerzos internacionales para lograr un acuerdo que ponga fin a la invasión rusa de Ucrania, desatada en febrero de 2022.

El jefe de la diplomacia alemana se h negado a especular sobre la probabilidad de que el presidente ruso, Vladimir Putin, utilice un posible alto el fuego para prepararse mejor para atacar territorio de la OTAN. "Solo puedo aconsejar que nos preparemos para la posibilidad de que esto ocurra", ha explicado.

En este sentido, ha defendido que esto será posible a través del desarrollo de estructuras de seguridad dentro de la OTAN y la reestructuración del personal y el equipo de las Fuerzas Armadas alemanas para convertirlas en un Ejército que recupere la plena capacidad de defensa nacional y colectiva.

"No hay razón para que reduzcamos nuestros esfuerzos. Todo lo contrario", ha manifestado. "Solo puedo recomendar encarecidamente que no se hagan concesiones en ninguno de estos proyectos y planes, porque solo una posición de fuerza nos brindará mayor seguridad en la OTAN y también en Alemania", ha reiterado Wadephul.

El jefe de la diplomacia alemana ha incidido en que un éxito militar ruso en Ucrania "representaría una grave amenaza para la OTAN", por lo que ha subrayado que mantener el apoyo a Kiev sigue suponiendo un interés vital para la seguridad de Alemania. "Cuanto más estable sea la situación de paz en Ucrania, cuanto antes pueda Ucrania salvaguardar sus propios intereses, mejor será para toda Europa", ha argüido.

Por otra parte, ha hecho hincapié en la necesidad de fijar unas garantías de seguridad sólidas para Kiev, especialmente por parte de Estados Unidos. "Esto implica, naturalmente, un compromiso y una voluntad genuina por parte de quienes prometen apoyar a Ucrania en caso de que Rusia vuelva a invadirla", ha dicho, al tiempo que ha sostenido que Ucrania solo podría estar dispuesta a hacer concesiones, incluidas posibles concesiones territoriales, si estas fueran acompañadas de compromisos de seguridad sólidos por parte de Occidente.

Wadephul ha puntualizado además que los países europeos también tendrían que hacer contribuciones en este sentido para sacar adelante este acuerdo. "Discutiremos con más detalle cómo deberían estructurarse estas contribuciones una vez que logremos un alto el fuego y veamos que Rusia está realmente dispuesta a considerar seriamente la paz", ha esgrimido.

El ministro de Exteriores de Alemania ha mostrado además sus reservas a la propuesta del presidente de la comisión de Asuntos Exteriores del Bundestag (la Cámara Baja del Parlamento), sobre el nombramiento de un enviado especial de la Unión Europea (UE) para Rusia, si bien se ha mostrado abierto a incluir a todas las estructuras europeas en las negociaciones.