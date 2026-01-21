Alemania rechaza la idea de Trump de que la Junta de Paz para Gaza sustituya a la ONU

El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, en un reciente viaje a EEUU para reunirse con el secretario de Estado, Marco Rubio. - Europa Press/Contacto/Mehmet Eser

NAIROBI 21 Ene. (DPA/EP) -

Alemania ha rechazado este miércoles la idea del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que la Junta de Paz para Gaza creada por su Administración pueda sustituir en el futuro a Naciones Unidas.

"Tenemos un consejo de paz y esa es la Organización de Naciones Unidas", ha asegurado el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, en declaraciones desde Kenia, donde se encuentra de visita oficial y se ha reunido con su homólogo y primer ministro de Kenia, Musalia Mudavadi.

En este sentido, ha indicado que Alemania espera poder aclarar en el marco de las reuniones que tendrán lugar en el Foro Económico Mundial de Davos los planes que tiene Trump respecto a la Junta de Paz, órgano puesto en marcha para hacer seguimiento a la crisis humanitaria y el alto el fuego en Gaza pero que Washington aspira a que sea una institución global que pueda en un futuro sustituir a la ONU.

Por su lado, Kenia ha insistido en que su postura es que las instituciones como Naciones Unidas sean reforzadas. "Todos los aspectos de la arquitectura de paz global están centradas en torno al marco de Naciones Unidas", ha indicado Mudavadi, apuntado que el multilateralismo es "el camino a seguir".

En declaraciones recientes, Trump ha afirmado que la Junta de Paz para la Franja de Gaza "podría" reemplazar a Naciones Unidas, tras criticar al organismo internacional por "no ser de mucha ayuda" para la resolución de conflictos internacionales.

Aunque ha apuntado que "hay que dejar que la ONU continúe porque su potencial es enorme", el presidente estadounidense ha reclamado que "Naciones Unidas debe hacer algo más" para que, "ojalá", no haga falta la Junta de la Paz, organismo encabezado por el propio Trump e integrada por jefes de Estado de todo el mundo.