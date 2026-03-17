Alemania rechaza levantar las sanciones al crudo ruso y alerta de "beneficios" para Moscú

Archivo - El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul. - Michael Kappeler/dpa - Archivo

BERLÍN 17 Mar. (DPA/EP) -

El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, ha rechazado este martes levantar las sanciones al crudo ruso, aunque sea de forma temporal, y ha acusado a Moscú de "estar beneficiándose de la crisis en Oriente Próximo" a raíz de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Wadephul, que se ha reunido con su homólogo griego, Giorgos Gerapetritis, ha señalado que Rusia "es una de las partes que más se beneficia de la crisis actual" y ha denunciado que "el aumento del precio del petróleo y el gas" permite a Moscú que "llene sus arcas de guerra".

"Rusia no deja lugar a dudas de que quiere continuar sin cesar su guerra contra Ucrania", ha manifestado Wadephul. Por ello, recalcado que la UE y Alemania, entre otros países, deben "respaldar aún más las sanciones energéticas y recortar los ingresos de Rusia con nuevas medidas". "Flexibilizar las sanciones ahora es, en cualquier caso, un paso en falso", ha afirmado.

El ministro germano ha explicado que la crisis actual "requiere todo la atención posible", pero ha hecho hincapié en que "la situación en Ucrania sigue siendo la prioridad absoluta en materia de seguridad" para Alemania

El secretario de Finanzas de Estados Unidos, Scott Bessent, señaló la semana pasada que cualquier país podría comprar temporalmente el petróleo ruso que ya se encontraba a bordo de los buques y declaró que el objetivo es "mejorar la oferta en el mercado mundial", una decisión que ya había sido criticada por el canciller alemán, Friedrich Merz.

Por su parte, las autoridades de Rusia han afirmado que el levantamiento temporal de las sanciones al crudo ruso están encaminadas a "estabilizar el marcado energético" en plena crisis por la ofensiva en Oriente Próximo, que está provocando un aumento significativo del precio del barril de Brent.

Desde el comienzo de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel, respondida por Irán y por milicias proiraníes en Oriente Próximo, el estrecho de Ormuz, por el cual suele circular alrededor de una cuarta parte del comercio marítimo mundial del petróleo --además de un volumen importante de gas natural licuado y fertilizantes--, ha sido escenario de una reducción significativa del tráfico marítimo, así como de reiterados ataques contra algunos de los pocos buques que han intentado cruzarlo.