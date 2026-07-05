Alemania reprocha a Turquía sus últimas y "totalmente inapropiadas" críticas a Israel

Archivo - El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul - Europa Press/Contacto/Bianca Otero - Archivo

El ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, denunció que Israel se ha convertido en un problema para toda la humanidad

BERLÍN, 5 Jul. (DPA/EP) - El ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, ha rechazado este domingo como "totalmente inapropiadas" las recientes declaraciones de su homólogo turco, Hakan Fidan, en las que describe a Israel como un "problema común" para toda la humanidad.

En una entrevista con la filial turca de la cadena CNN, Fidan declaró que tanto "la política como la mentalidad israelí se han convertido en una carga que la humanidad no puede soportar", lo que le ha granjeado el reproche de su colega alemán a pocos días del comienzo de una cumbre de la OTAN en Ankara.

"Israel está expuesto a una amenaza constante en la región y tiene el derecho y el deber de proteger a su población", ha declarado Wadephul al diario 'Bild', siguiendo la tradicional línea del actual gobierno conservador alemán, férreo aliado del Gobierno israelí.

El motivo de la declaración de Fidan fue el reconocimiento formal que Israel declaró la semana pasada sobre el genocidio armenio a manos del Imperio Otomano. El Gobierno turco, que admite masacres pero no una política sistemática de exterminio, lamentó la decisión del Gobierno israelí como una maniobra política de represalia y distracción.

El grupo parlamentario de La Izquierda en el Parlamento alemán también ha lamentado las declaraciones de Fidan. Su portavoz de política exterior, Cansu Özdemir, declaró al diario 'Die Welt' que las declaraciones de Fidan son "deshumanizadoras y extremadamente peligrosas".