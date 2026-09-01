Alemania señala a Rusia como responsable del ataque fallido contra el aeropuerto de Leizpig

El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, y el ministro de Exteriores, Johann Wadephul - Kay Nietfeld/dpa

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, ha señalado a Rusia como responsable del ataque fallido perpetrado el mes pasado con drones cargados de explosivos en el aeropuerto de Leipzig, situado en el este del país, después de que las autoridades hallaran varios de estos aparatos cerca de aviones ucranianos.

Dobrindt ha explicado en rueda de prensa conjunta con el titular de Exteriores, Johann Wadephul, que las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades han revelado que el patrón del ataque, incluyendo también los componentes de los aparatos y la tecnología utilizada su detonación, es concluyente con los métodos usados por Moscú para perpetrar ataques en el marco de la guerra de Ucrania.

"No consideramos Leipzig un incidente aislado, sino que lo vemos en conjunto con otras acciones híbridas", ha explicado Dobrindt, agregando que "Alemania no está en guerra", si bien es "objetivo diario" de estos ataques "híbridos" por parte de Moscú.

Por su parte, Wadephul ha anunciado que el Gobierno cerrará el consulado general de Rusia en Bonn a partir del 18 de septiembre, rescindirá su contrato con la Casa de Rusia en la capital, Berlín, y convocará en protesta al embajador ruso.

Asimismo, el titular de Exteriores ha explicado que propondrán ante la Unión Europea una nueva 'lista negra' de personas de origen ruso vinculadas a ataques híbridos y ha anunciado que el Gobierno reforzará los controles de entrada para ciudadanos rusos.

Dobrindt ya enmarcó a principios de agosto estos incidentes en un "escenario de ataque híbrido" tras visitar el aeropuerto y descartar que se tratara de una "actuación amateur" después de que las autoridades encontraran un dron sin detonar cerca de un avión de transporte ucraniano del tipo Antonov.

El aeropuerto de Leipzig es considerado un centro neurálgico para el envío de armas, incluidas las relacionadas con la guerra en Ucrania. Desde el inicio de la invasión rusa, han aumentado en Alemania los avistamientos y el reconocimiento con drones de infraestructuras críticas e instalaciones militares.