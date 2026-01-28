Alemania vincula la paz en Ucrania a una "oportunidad justa" de incorporarse a la UE

El ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, en un acto en Italia. - Europa Press/Contacto/Fabio Frustaci

BERLÍN 28 Ene. (DPA/EP) -

El ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, ha vinculado este miércoles la paz duradera en Ucrania a su perspectiva de adhesión a la Unión Europea, recalcando que dentro de las garantías de seguridad al país está su incorporación al bloque europeo.

"Una arquitectura de paz duradera en Europa requiere que Ucrania tenga una oportunidad justa de adherirse a la Unión Europea", ha afirmado el ministro alemán en una comparecencia en el Bundestag, en la que ha recalcado no obstante que el proceso de adhesión de Ucrania no tiene atajos y Kiev debe cumplir el mismo proceso que atraviesan los países de los Balcanes.

Wadephul ha subrayado que en el marco del debate sobre las garantías de seguridad para a ofrecer a Ucrania está su integración comunitaria. "En estos momentos debemos ofrecer una perspectiva realista de adhesión a la Unión Europea", ha subrayado, sin querer fijar plazos para la adhesión.

Este martes, Zelenski señaló el año 2027 como la fecha para la adhesión de Ucrania a la UE, recalcando que la entrada en el bloque comunitario es una de las garantías de seguridad que puede ofrecer Kiev en el escenario posbélico.

"La adhesión de Ucrania a la Unión Europea es una de las garantías clave de seguridad no solo para nosotros, sino también para toda Europa", afirmó el dirigente ucraniano tras una conversación con el canciller austriaco, Christian Stocker, para fijar 2027 como el año para la adhesión al bloque europeo.

Aunque hasta el momento no se ha vinculado la adhesión europea de Kiev como parte del acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania, la cuestión ha ido ganando peso a medida que las autoridades ucranianas están discutiendo con los países europeos el tipo de apoyo que ofrezcan a la seguridad futura del país para evitar nuevas agresiones rusas.