Alex Saab, presunto testaferro de Maduro, se declara culpable de blanqueo tras un acuerdo con EEUU

Archivo - El empresario Alex Saab y el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, en Caracas - Jesus Vargas/dpa - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exministro Alex Saab, considerado el testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro, se ha declarado culpable de blanqueo de capitales, entre otros delitos, tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos durante una audiencia celebrada este martes ante un tribunal federal en Miami.

El colombiano, deportado a Estados Unidos el pasado mayo, ha reconocido, asimismo, su culpabilidad por un cargo de transacciones financieras ilícitas ante la jueza de distrito Kathleen Williams, informan el portal de noticias Efecto Coyuco y la cadena de televisión VPI.

El también empresario ha cambiado así su declaración del pasado 24 de julio, si bien los términos de su acuerdo con las autoridades estadounidenses no han trascendido hasta el momento.

Su traslado al país norteamericano fue autorizado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien decidió relevarlo de sus distintos cargos apenas semanas después de la captura de Maduro en enero de este año.

El acuerdo de Saab, hombre de confianza de Maduro, y Washington se produce mientras el mandatario permanece en una prisión de Nueva York, acusado de cargos federales vinculados al narcotráfico.

Saab ya estuvo en prisión durante más tres de años en el país norteamericano por presunto blanqueo de capitales. Fue arrestado en Cabo Verde en junio de 2020 tras una solicitud de Estados Unidos y extraditado en octubre de 2021. Posteriormente, fue excarcelado tras un acuerdo entre Washington y Caracas, que incluía también la puesta en libertad de diez ciudadanos estadounidenses retenidos en Venezuela.