Aliado de Starmer descarta disputar el liderazgo laborista y allana el camino de Burnham a Downing Street

El ministro jefe del primer ministro de Reino Unido, Darren Jones, en una reunión del gabinete británico. - Europa Press/Contacto/Thomas Krych

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro jefe del primer ministro de Reino Unido, Darren Jones, considerado un estrecho aliado de Keir Starmer, ha confirmado este miércoles que no presentará su candidatura al liderazgo laborista señalando a Andy Burnham como el principal favorito a Downing Street.

En un momento de incógnita sobre si habrá candidaturas alternativas a Burnham o las primarias laboristas se resolverán por aclamación, Jones ha descartado en una entrevista a la cadena de televisión Sky News tomar parte de la contienda interna. "Agradezco el apoyo de mis compañeros, ya sean diputados u otras personas influyentes dentro del partido, pero no es algo que vaya a hacer", ha indicado.

Aunque ha afirmado que muchos diputados laboristas "quieren una contienda interna o quieren garantías sobre la política económica, o ambas cosas", el aliado de Starmer ha reconocido la enorme popularidad con la que cuenta el exalcalde de Mánchester, de quien ha dicho que ganaría una votación entre las bases del partido.

"Si hubiera una votación entre los afiliados del Partido Laborista, él ganaría. Así que la pregunta para mí es: ¿qué beneficio tendría para el país y para el partido una elección para el liderazgo?", ha señalado, optando por que el proceso interno se resuelva rápido y consolide la figura de Burnham, quien puede convertirse en primer ministro tan pronto como el 17 de julio si nadie da el paso de hacerle frente en los comicios internos.

De todos modos, Jones ha subrayado que el seno del laborismo tiene que contar con "garantías" de Burnham y su equipo. "Él debería presentárselas, porque querrá llevar consigo a todas las corrientes del grupo parlamentario laborista cuando se convierta en primer ministro. Y creo que es importante que lo haga", ha expuesto.

En este punto todos los focos se centran en Burnham, quien ha emergido como líder alternativo del Partido Laborista tras lograr el escaño en los comicios parciales en Makerfield y después de que el ex ministro de Sanidad Wes Streeting haya renunciado igualmente a concurrir a las primarias y ofrecido su respaldo a Burnham.

Starmer anunció este lunes su marcha, tras ceder a las presiones internas por la falta de liderazgo y tras encadenar varias crisis y un desplome electoral en los comicios locales de mayo, que confirmaron el auge de la ultraderecha de Reform UK, que lidera Nigel Farage. Tras dos años como primer ministro, dejará el puesto cuando concluya el proceso interno que se abrirá el próximo 9 de julio en el Partido Laborista para designar un nuevo líder.