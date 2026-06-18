Los aliados europeos asumen el reajuste militar de EEUU pero piden tiempo para evitar "lagunas" de capacidades

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ofrece declaraciones a los medios antes de participar en la reunión de ministros de Defensa que tiene lugar este jueves en Bruselas - ERIK LUNTANG

BRUSELAS, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Defensa de los aliados europeos de la OTAN han coincidido este jueves en calificar de "comprensible" y "previsible" el reajuste de las capacidades militares de Estados Unidos en el continente para centrarse en el Indo-Pacífico, si bien han reclamado a Washington "tiempo" y una retirada "sincronizada" pare evitar una "lagunas peligrosas" de capacidades.

Durante la reunión de los 32 ministros que tiene lugar este jueves en la sede de la OTAN, los países europeos de la Alianza han coincidido en torno a la necesidad de que Europa asuma una mayor responsabilidad en su propia disuasión convencional, pero han advertido del reto logístico que supone sustituir plataformas militares estratégicas a corto plazo.

En ese sentido se ha expresado en declaraciones a la prensa el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, que ha sostenido que es "perfectamente comprensible" que Europa se haga cargo de su propia defensa y que también era "previsible" que Washington "hiciera menos en Europa para poder comprometerse más en el Indo-Pacífico", "independientemente de qué administración estuviera en el poder".

"La cuestión decisiva ahora es la hoja de ruta y la sincronización de cada uno de los pasos", ha indicado, lamentando que aunque se sabía "desde hace años" que Estados Unidos reajustaría sus capacidades en el Viejo Continente, "aún no se ha tomado una decisión" sobre quién asumirá esas funciones.

En este sentido, ha pedido a la Casa Blanca "algo más de tiempo" y que el proceso se haga "de forma sincronizada", con el objetivo de evitar que "aparezcan peligrosas lagunas de capacidades convencionales en Europa" si se retiran capacidades muy rápidamente "sin tener claro cuándo podrán ser sustituidas".

"Muchas capacidades podemos compensarlas o mitigarlas rápidamente; otras no. Si hablamos de capacidades de ataque de precisión de largo alcance u otras similares, necesitamos medidas transitorias o más tiempo antes de que se retiren", ha añadido Pistorius.

Por su parte, la ministra de Defensa francesa, Catherine Vautrin, ha reivindicado que su país está muy "comprometido" con asumir "una parte de este traslado de responsabilidades", porque París "siempre ha apostado por la soberanía, la autonomía y la responsabilidad".

"Evidentemente, esa responsabilidad también debe reflejarse en términos de capacidades", ha explicado, poniendo como ejemplo que Francia ya participa de la "OTAN 3.0", además de con mayor gasto en defensa, con misiones de disuasión y vigilancia en territorio de otros países aliados como Rumanía o en la región del Báltico.

"ESTADOS UNIDOS NO SE HA RETIRADO DE LA OTAN"

"Lo entendemos perfectamente", ha dicho por su parte el responsable de Defensa de Estonia, Hanno Pevkur, que ve "razonable" el reajuste de Washington porque "Europa tiene que ser más fuerte". Así, se ha mostrado a la espera de que el Comandante Supremo Aliado en Europa (SACEUR, por sus siglas en inglés), el general Alexus G. Grynkewich, dé detalles sobre cómo quedará exactamente la reasignación.

"Habrá cambios en el despliegue de fuerzas, habrá cambios en cuánto personal y recursos tendrá aquí y cuánto tendrá en otras regiones del mundo. Pero eso no significa que Estados Unidos se haya retirado de la OTAN o que vaya a modificar sus compromisos con la Alianza. No, esos compromisos siguen vigentes", ha defendido.

Por su parte, el recién nombrado ministro de Defensa británico, Dan Jarvis --en el cargo tras la dimisión la semana pasada de su predecesor por disputas sobre el gasto militar--, se ha limitado a instar a los aliados europeos a "trabajar estrechamente" para garantizar "su propia defensa colectiva", esgrimiendo que es "importante" tanto para Europa como para Reino Unido.

Más concreto ha sido el ministro de Defensa de Bélgica, Theo Francken, que ha asegurado que su país contribuirá a sustituir las plataformas estadounidenses aportando cazas F-16 Y MQ-9B Sky Guardian, así como capacidades de vigilancia, reconocimiento e inteligencia, entre otras.

"Estados Unidos está retirando buena parte de esas capacidades. Por eso, también reforzaremos nuestras contribuciones en el ámbito naval y en otras capacidades militares. Bélgica asumirá su parte de responsabilidad. Bélgica ha vuelto", ha añadido, reivindicando que su país ha incrementado su gasto en defensa en un 60% en un año.

RESPUESTA ANTE EL REAJUSTE DE EEUU

Las declaraciones de los ministros de Defensa europeos tienen lugar después de que el pasado mes Estados Unidos informara a los aliados de que reasignará a otras regiones del mundo, como el Indo-Pacífico, una parte importante de los medios militares que mantiene desplegados en Europa y en Canadá, reduciendo así su participación en el 'Modelo de Fuerzas de la OTAN', el marco que determina los efectivos y recursos que estarían disponibles en caso de ataque o conflicto.

Ante esta situación, los aliados europeos ya trabajan para reemplazar las fuerzas de Estados Unidos, un proceso en el que participarán España, Alemania, Países Bajos y "bastantes países" más, según han confirmado diversas fuentes a Europa Press, que recalcan que el reajuste no debe confundirse con el repliegue de 5.000 tropas estadounidenses de Alemania anunciado por Trump como castigo a unas declaraciones críticas de Friedrich Merz sobre la guerra de Irán.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha justificado los planes estadounidenses de reasignación de sus tropas afirmando que es "una señal de éxito" sobre cómo evoluciona la organización y opinando que, lejos de ser "un problema", es positivo que los aliados europeos "compartan de forma más equitativa la responsabilidad" de la seguridad de Europa.

También ha restado importancia a la inquietud generada por el reajuste de las capacidades militares de Estados Unidos en Europa, confirmando que, al tratarse de una "herramienta de planificación", los aliados incrementarían de manera inmediata sus recursos en el caso de que estallara una guerra.