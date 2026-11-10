Aliados europeos y EEUU defienden que la OTAN siga siendo el eje de la defensa europea tras la guerra en Ucrania

Reunión de representantes de Ucrania, Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), para coordinar sus posiciones antes de las conversaciones trilaterales con Moscú - SERVICIO DE INTELIGENCIA EXTERIOR DE UCRANIA

BRUSELAS, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea, Estados Unidos, Ucrania y la OTAN, junto a representantes de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, han defendido este martes que la OTAN debe seguir siendo el eje de la defensa colectiva euroatlántica una vez concluya la guerra en Ucrania, y han abogado por establecer mecanismos que permitan gestionar los riesgos de seguridad y evitar nuevas escaladas tras un eventual acuerdo de paz con Rusia.

Así lo han trasladado en un comunicado conjunto tras mantener una reunión en Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos, para coordinar sus posiciones antes del inicio de las conversaciones trilaterales entre Kiev, Washington y Moscú, en el que también han abordado la importancia de las garantías de seguridad que deberá recibir Kiev como parte de cualquier acuerdo para poner fin a la guerra.

En concreto, los participantes han reafirmado su compromiso con una arquitectura de seguridad europea "sólida" para la posguerra y han dejado claro que "una OTAN fuerte seguirá siendo fundamental para la defensa colectiva euroatlántica", al tiempo que han debatido sobre cómo aprovechar las instituciones y los acuerdos de seguridad europeos existentes una vez concluya el conflicto.

Asimismo, han reconocido que "es esencial abordar las preocupaciones de seguridad de la posguerra" y "reducir el riesgo de conflicto", por lo que han analizado cómo garantizar "mecanismos sólidos para gestionar los riesgos y evitar una escalada peligrosa" una vez alcanzado un eventual acuerdo de paz.

La reunión también ha servido para avanzar en la coordinación entre los socios europeos, Ucrania y Estados Unidos de cara a las negociaciones posteriores con Rusia, con el objetivo de "poner fin a la guerra en Ucrania" y establecer las condiciones para "una paz duradera" que incluya el apoyo a "unas garantías de seguridad sólidas como parte de cualquier acuerdo".

En este sentido, han defendido que cualquier futuro acuerdo deberá respetar "la soberanía, la integridad territorial y la toma de decisiones independiente" de Ucrania, y han coincidido en la necesidad de desarrollar un marco de seguridad que permita reforzar la protección del país a largo plazo y generar la confianza necesaria para alcanzar "una solución negociada" al conflicto.

"Los socios europeos, Ucrania y Estados Unidos seguirán trabajando en estrecha colaboración durante todo el proceso negociador, con el objetivo común de avanzar hacia conversaciones multilaterales más amplias en las que participen los socios europeos y lograr una paz integral y duradera", concluye el comunicado.