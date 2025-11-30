Aliados de los paramilitares sudaneses denuncian una masacre del Ejército contra 45 civiles en Kordofán

Archivo - Imagen de archivo de refugiados sudaneses en Sudán del Sur - Eva-Maria Krafczyk/dpa - Archivo

MADRID 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Aliados del grupo paramilitar sudanés Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) han denunciado que el Ejército de Sudán ha matado a 45 civiles en un ataque aéreo lanzado en la región de Kordofán, en el sur del país.

La acusación ha sido lanzada por la facción del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán que lidera Abdelaziz al Hilu, que habla de una "una masacre contra estudiantes en el área de Kumo de las montañas Nuba", y que se ha saldado además con ocho heridos graves, entre ellos mujeres y niños.

Kumo está a unos 10 kilómetros al este de Kaoda, el cuartel general del mando del movimiento y, mientras que las Fuerzas Armadas de Sudán todavía no se ha pronunciado, medios afines a los militares, citados por el 'Sudan Tribune', se han limitado a constatar bombardeos del Ejército en las inmediaciones.

La región de Kordofán se está convirtiendo progresivamente en nuevo epicentro del devastador conflicto armado que comenzó en abril de 2023 entre el Ejército y las RSF, estas últimas recientes vencedoras en la estratégica región occidental de Darfur tras su reciente conquista de la capital histórica, El Fasher.

Tanto las RSF como el Ejército sudanés y sus respectivos aliados han sido acusados por organizaciones internacionales de la comisión de numerosas atrocidades desde el estallido del conflicto.