Alrededor de 225.000 pacientes con hipertensión en Gaza están en peligro por falta de medicamentos

Pacientes y heridos palestinos, acompañados por sus familiares, salen de la sede de la Media Luna Roja Palestina en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Tariq Mohammad

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha advertido este lunes de que alrededor de 225.000 pacientes con presión arterial alta están en peligro debido a la escasez de medicamentos y la falta de revisiones médicas.

"La interrupción de revisiones por períodos prolongados impide la detección temprana de la enfermedad y priva a los pacientes de controlarla antes de que empeore. La destrucción de los centros de atención primaria ha llevado a una falta de atención y diagnóstico, haciendo que la presión arterial sea una bomba de relojería que mata sin previo aviso", ha indicado en un comunicado.

La cartera de Sanidad ha detallado que a esto se le suma la falta de alimentación saludable en un contexto "altamente contaminado y poco saludable que exacerba la enfermedad". "Los desplazamientos frecuentes, el vivir con miedo constante, la pobreza y el desempleo constituyen un estrés psicológico grave que aumenta la posibilidad de complicaciones graves y ataques repentinos", ha argüido.

Por ello, ha instado a las instituciones y organismos internacionales a intervenir con "urgencia" para "salvar las vidas de miles de pacientes, proporcionar medicamentos y mejorar las condiciones de vida" en el enclave antes de que sea demasiado tarde".

Por otro lado, el Ministerio de Sanidad ha denunciado que el 76% de los equipos de diagnóstico por imagen ha sido destruido debido a los ataques israelíes sobre el enclave palestino y que el 24% restante funciona "en condiciones técnicas precarias", impidiendo revisiones periódicas y repuestos.

"Los servicios de resonancia magnética (RM) no están disponibles en la Franja de Gaza tras la destrucción de nueve equipos, lo que dificulta la realización de diagnósticos y tratamientos para pacientes y heridos", ha expresado, agregando además que solo hay disponibles cinco de 18 tomógrafos, lo que impide "satisfacer la demanda diaria" de los pacientes.

Asimismo, antes del conflicto había 88 máquinas de rayos X convencionales, si bien solo 33 siguen funcionando. "Están deteriorados, presentan fallas frecuentes y requieren mantenimiento periódico y repuestos", ha indicado, agregando que los quirófanos también necesitan equipos de fluoroscopia, ya que solo hay disponibles cinco de un total de 16.

El Ministerio de Salud de Gaza ha informado este mismo lunes de que en las últimas 24 horas seis personas han fallecido y 40 han resultado heridas pese al alto el fuego que entró en vigor el pasado 11 de octubre de 2025. En total, han muerto 877 personas y 2.602 han resultado heridas.