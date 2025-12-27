Alrededor de una decena de muertos por la detonación de varios artefactos explosivos en Nigeria

Archivo - Imagen de archivo de soldados nigerianos - Europa Press/Contacto/Kyle M. Alvarez - Archivo

MADRID 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Al menos nueve personas han muerto este sábado por la detonación de dos artefactos explosivos improvisados colocados supuestamente por bandidos en una carretera ubicada en el estado nigeriano de Zamfara, en el noroeste del país africano.

El incidente ha tenido lugar en el área de gobierno local de Maru. En un primer momento, una explosión se ha cobrado la vida de cuatro personas y ha destruido dos motocicletas, mientras que la segunda detonación ha matado a cinco personas y ha afectado a un remolque, según informa 'The Cable'.

El portavoz de la Policía de Zamfara, Yazid Abubakar, ha indicad que los detalles que han rodeado a las explosiones todavía están incompletos, pero ha aclarado que ya se han iniciado las investigaciones para determinar la causa del incidente.

Durante los últimos años se ha registrado un repunte de la inseguridad --anteriormente centrada en el noreste del país, donde operan Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA)-- en zonas del centro y el oeste del país, en la mayoría de los casos relacionadas con bandas armadas y redes criminales.