La alta participación en los estados clave al Senado marca las primeras horas de la votación a las 'midterms'

Una mujer deposita su voto a las elecciones legislativas de EEUU en Williamsburg (Nueva York), a 3 de octubre de 2026 - Edna Leshowitz / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los votantes estadounidenses están respondiendo a las expectativas durante las primeras horas de la votación a las que serán, como anticipaban todos los pronósticos, una de las elecciones legislativas más concurridas de tiempos recientes, con una incidencia particular en estados clave para decantar el Senado, donde la participación incluso se acerca en algunos casos a la registrada en las elecciones presidenciales.

Entre el entusiasmo de un electorado demócrata impulsado en buena parte por la corriente progresista y la devoción tradicional del votante republicano por acudir puntualmente a las urnas el día de la votación (en lugar de recurrir al voto por correo o al procedimiento anticipado), los comicios de 2026 probablemente quedarán por encima de los 112 millones de votantes de 2022 e incluso podrían acercarse al récord de 120 millones de 2018.

Estados como Carolina del Sur ya han marcado un récord de participación histórico. A las 16.30 de la tarde (22.30 en España peninsular y Baleares), casi 1,8 millones de residentes habían depositado su voto desde la apertura de los colegios (un 52,3 por ciento de los votantes registrados). En ciudades como Detroit se espera una participación final del 45%, tres puntos más que el récord de 2018, según la secretaria municipal Janice Winfrey.

Florida, habitual bastión republicano, podría terminar el día con la participación de 1,4 millones de votantes registrados, en niveles de 2022, según el secretario electoral del estado, Brad Raffensperger.

Texas, uno de los estados absolutamente clave en estas elecciones, también se está moviendo en cifras de participación a niveles de elecciones presidenciales: hasta 10 millones de votantes podrían haber participado al final del día, por encima de lo visto en las dos últimas elecciones legislativas.

PROBLEMAS EN MÁQUINAS Y DENUNCIAS A OBSERVADORES DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

La votación está ocurriendo con relativa normalidad salvo problemas puntuales como el que ha interrumpido la votación en el condado neoyorquino de Westchester, donde se han roto los escáneres que leen las papeletas y ha sido necesario traer nuevas máquinas.

Hay que destacar no obstante dos denuncias por posible comportamiento ilegal de observadores electorales del Departamento de Justicia en los estados de Michigan y Nuevo México.

En Michigan, los observadores supuestamente pidieron a los trabajadores electorales sus materiales y les hicieron preguntas inapropiadas, según la oficina de la Secretaria de Estado Jocelyn Benson. En Nuevo México, los observadores hicieron a los votantes "algunas preguntas inusuales", según afirmó a CBS News un portavoz de la Secretaria de Estado de Nuevo México, Maggie Toulouse Oliver.

Como último apunte: el voto por correo del Papa León XIV ha sido recibido, según ha confirmado el secretario del condado de Will, en el estado de Illinois, a CBS News Chicago. El papa, cuyo nombre de nacimiento es Robert Prevost, es el primer pontífice en votar en unas elecciones estadounidenses. La semana pasada, el Vaticano anunció que el Pontífice había emitido su voto por correo.