Amnistía Internacional denuncia el desvío de armas occidentales a milicias yemeníes a través de Emiratos

Publicado 06/02/2019 11:53:06 CET

Se trata de grupos armados que no responden ante ningún y que habrían cometido graves crímenes

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Amnistía Internacional ha acusado a Emiratos Árabes Unidos (EAU) de entregar a las milicias que operan en Yemen armas avanzadas que procederían de sus principales suministradores occidentales, entre los que figuran Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, República Checa, Sudáfrica y Turquía.

Bajo el título 'Cuando las armas se extravían: nueva y mortífera amenaza de desvío de armas a las milicias en Yemen', Amnistía ha incidido en la responsabilidad de Emiratos y de sus principales socios internacionales en el desarrollo de la guerra, en la que la que EAU participa dentro de la coalición liderada por Arabia Saudí.

El investigador sobre Control de Armas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional Patrick Wilcken ha advertido en un comunicado de que "Yemen se está convirtiendo por momentos en un refugio para milicias respaldadas por EAU que prácticamente no rinden cuentas de sus actos".

Vehículos acorazados, sistemas de mortero, fusiles, pistolas y ametralladoras figuran entre las armas desviadas, según la organización, que ha estimado en al menos 3.500 millones de dólares el valor del armamento vendido a Emiratos desde el inicio del conflicto en marzo de 2015. Según Wilcklen, las fuerzas yemeníes "se limitan a desviarlas hacia milicias en Yemen que no responden ante nadie y de las que se sabe que han cometido crímenes de guerra".

Se trata de grupos como las 'Brigadas de Gigantes', las unidades del Cinturón de Seguridad y las Fuerzas de Élite, que no responden ante nadie y han participado, entre otros despliegues, en la ofensiva lanzada sobre la ciudad portuaria de Hodeida. También colabora en la red de prisiones secretas que habría en el sur de Yemen, ha apuntado Amnistía Internacional.

Varias organizaciones ya habían documentado el papel desempeñado por estas fuerzas en las desapariciones forzadas y otras violaciones de Derechos Humanos cometidas en los centros secretos, como arrestos a punta de pistola, descargas eléctricas, simulacros de ahogamiento, humillación sexual, reclusión prolongada en aislamiento y provisión insuficiente de comida y agua, entre otras.

VIOLACIONES INTERNACIONALES

Amnistía ha recordado que muchos de los Estados que comercian con Emiratos han suscrito el Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas e incluso algunos, como miembros de la UE, tienen la obligación jurídica de no transferir armas que se estén utilizando para cometer crímenes de guerra.

Por este motivo, ha reiterado su llamamiento a todos los países para que no suministren armas a todas las partes del conflicto de Yemen hasta que no se asegure que no van a ser utilizadas en violaciones del Derecho Internacional Humanitario y de Derechos Humanos. Dinamarca, Finlandia, Noruega y Países Bajos han anunciado recientemente el cese de los envíos a Emiratos.

"Sólo unos cuantos países han tomado la decisión acertada y han parado la cinta transportadora de armas con destino al devastador conflicto de Yemen, ha destacado Wilcken, para quien "la proliferación de incontables milicias respaldadas por EAU está agravando la crisis humanitaria y entraña una amenaza creciente para la población civil".