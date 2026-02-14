Amnistía Internacional denuncia el discurso de Rubio en Múnich como una visión "increíblemente racista" del mundo

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y el canciller alemán, Friedrich Merz - Liesa Johannssen/Reuters/Pool/dp / DPA

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, ha denunciado el discurso pronunciado este sábado por el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, como una visión "increíblemente racista" de la realidad contemporánea después de que el diplomático norteamericano dedicara buena parte de su comparecencia a celebrar la civilización occidental como piedra de toque en las relaciones entre Europa y Estados Unidos.

Callamard ha deplorado, en general, la retahíla de "discurso mediocres" de los líderes internacionales que acuden a Múnich para hablar de seguridad, un enfoque reduccionista que ignora los verdaderos problemas.

"Lo preocupante no es que se centren en la defensa, la soberanía o la independencia de Europa. Lo eminentemente problemático es la ausencia total de una visión de proyecto político, una visión positiva para nuestra sociedad global", ha lamentado Callamard.

La secretaria general de Amnistía ha criticado que "esta falta de comprensión multidimensional del mundo" es todavía "más alarmante dado el proyecto y la visión increíblemente racistas" que ha presentado el secretario de Estado norteamericano.

Rubio, cabe recordar, declaró esta misma mañana en Múnich que las democracias liberales son un "engaño", condenado la migración en masa como un elemento de desestabilización para Occidente, denunciado la existencia de un "culto climático" y celebrado los impulsos nacionalistas en detrimento de las instituciones internacionales.

"Hasta ahora no he escuchado nada más que declaraciones mediocres", ha lamentado Callamard, "lo que sería triste en cualquier momento pero ahora, cuando el mundo se hunde en el abismo, es inadmisible; pero, oye, celebremos una renovada relación transatlántica entre, vamos a decirlo así, la gente blanca".

"Espantoso", ha sentenciado la secretaria general de Amnistía Internacional.