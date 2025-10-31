Amnistía Internacional estima al menos 100 muertos por la represión postelectoral en Tanzania

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Amnistía Internacional denuncia que al menos cien personas han muerto durante la represión de las fuerzas de seguridad a las protestas callejeras contra las elecciones de esta semana en Tanzania, celebradas a mayor gloria de la presidenta del país, Samia Suhulu Hasan, tras la expulsión de sus dos principales rivales de los comicios, denuncian sus críticos.

En medio del "apagón" de comunicaciones reinante -- el país lleva desde el miércoles sin Internet y las únicas comunicaciones se realizan por vía telefónica de manera esporádica -- el investigador regional de Amnistía Internacional Roland Ebole se ha atrevido a presentar una "estimación" de un centenar de muertos, muy por encima de la decena de fallecidos anunciada por Naciones Unidas, antes de recordar que ahora mismo no hay forma de verificar este dato de manera independiente.

De hecho, ni el portavoz policial David Misime ni el portavoz del Gobierno, Gerson Msigwa, han podido responder a las estimaciones de Amnistía Internacional por la imposibilidad para ponerse en contacto con ellos.

La principal oposición del país, el Partido de la Democracia y el Desarrollo (Chadema) ha ido todavía más allá. En declaraciones recogidas por la agencia Bloomberg, su director para Asuntos Exeriores, John Kitoka, ha elevado la cifra de muertos a cerca de 700 y cuenta los heridos por "miles" antes de avisar que "muchos de los partidarios" de la formación "están siendo víctimas de redadas y arrestos por todo el país".

A la espera de la publicación de los resultados oficiales definitivos, la presidenta es prácticamente la indiscutible favorita a la victoria. De hecho, los resultados preliminares recabados en 120 de las 272 circunscripciones apuntan que la mandataria habría obtenido un triunfo aplastante, con un 97 por ciento de los votos a favor.

La publicación de los resultados electorales, que según la ley tanzana debe anunciarse dentro de las 72 horas posteriores a la votación, podría exacerbar las tensiones, afirmó Kitoka, quien describió las protestas como "espontáneas". El líder de Chadema, Tundu Lissu, se encuentra en prisión desde abril, acusado de traición, mientras que su vicepresidente, John Heche, está bajo custodia policial.