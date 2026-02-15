Amnistía resalta a España como la "excepción" a la "mediocridad europea" exhibida en la Conferencia de Múnich

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich, a 14 de febrero de 2026 - Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, ha destacado que España se ha convertido en la excepción a la "mediocre" respuesta de los líderes europeos al discurso del pasado sábado pronunciado por el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio: la descripción de un "proyecto estadounidense basado en la sumisión de Europa y el supremacismo blanco cristiano".

"Lo que importa no es lo que la gente dice en privado, sino lo que está dispuesta a expresar en público. Y ante el discurso de Rubio, todos los líderes políticos presentes deberían haber expresado su rechazo al atroz proyecto que presentaba", ha lamentado Callamard. "Como mínimo, debería haber reinado un silencio ensordecedor en la sala. En cambio, nos encontramos con aplausos y una ovación de pie".

Callamard ha asegurado que la Conferencia de Seguridad de Múnich ha arrojado una conclusión: "Los líderes políticos europeos son, en el mejor de los casos, débiles y mediocres". Callamard ha recordado que incluso el canciller alemán, Friedrich Merz, coincidió a priori con Rubio en que la regulación del orden internacional había desaparecido, un comentario intolerable para la secretaria general de Amnistía.

"Los representantes del Estado alemán representan el peor reflejo de (esta postura) y los españoles destacan como la excepción. Entre medias, hay distintos tonos de debilidad, pero el mensaje principal que se extrae de la Conferencia de Seguridad es éste: no hay coraje, no hay visión y no hay resistencia" frente al proyecto estadounidense.

Para rematar su comentario en redes sociales, Callamard ha acompañado sus palabras con un mensaje del senador demócrata Chris Van Hollen, quien reprochó a los líderes europeos, también a través de su cuenta de X, su aplauso al discurso de Rubio, a quien directamente ha acusado de recurrir a eslóganes de la Alemania Nazi.

La ovación de pie que recibió Rubio en Múnich tras declarar el fin del "orden basado en reglas" muestra cuán débiles se han vuelto muchos "líderes" europeos. En lugar de defender los derechos humanos universales, se plegaron a su canto de sirena de sangre y tierra", lamentó Van Hollen en referencia al lema 'Blut und Boden' que acabó adoptando el Tercer Reich.