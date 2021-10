El antiguo líder de Al Shabaab denuncia ser un preso "político"

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El que fuera comandante del grupo islamista Al Shabaab, Mukhtar Robow, más conocido como Abu Mansur, ha denunciado que el arresto domiciliario al que está siendo sometido desde 2018 es de carácter "político" para evitar que pueda ser elegido en futuros procesos electorales.

"Me detuvieron para evitar que me presentara. Me detuvieron para secuestrar las elecciones en el Suroeste", ha asegurado Mansur en referencia a sus intenciones por lanzar su candidatura a presidente en las elecciones estatales de 2018.

Desde su arresto domiciliario en Mogadiscio, Mansur ha concedido una entrevista para VOA Somali, en la que ha reafirmado su intención de presentarse a futuros procesos electorales. "Siempre estaré dispuesto a trabajar por el desarrollo de nuestra gente y nuestro país. No me desmoralizaré; si no muero, continuaré ese viaje", ha enfatizado.

Las declaraciones de Mansur tienen lugar pocos días después de que el presidente de Somalia, Mohamed Abdulahi 'Farmajo', y el primer ministro, Mohamed Husein Roble, alcanzaran un acuerdo para "acelerar" la celebración del proceso electoral después de que no se celebrara este mes como estaba previsto.

"A todos los somalíes en todas partes, no le den a 'Farmaajo' un solo voto", ha reclamado quien fuera líder de Al Shabaab, grupo islamista del que desertó en agosto de 2017 debido a las fuertes diferencias que mantenía con otros altos mandos.

"Dejé Al Shabaab por diferencias sobre su credibilidad", ha recordado Mansur, quien ha condenado a los islamistas por atentar contra civiles y organizar asesinatos, incluidos los de líderes religiosos. En lo que respecta a su paso por el grupo, ha asegurado que de sus errores tendrá que responder ante Alá, pero no se arrepiente de las "cosas buenas" que ha hecho.

Aunque esté bajo arresto domiciliario, Mansur cree que su seguridad no está garantizada y denuncia que a pesar de haber estado ya tres años privado de libertad, ningún funcionario de gobierno le ha informado de los delitos por los que ha sido encerrado. "No iré al destierro; aquí es donde nací y moriré aquí", ha respondido ante la posibilidad de que el Gobierno le saque del país.

Hasta el momento, Qatar es el único país dispuesto a aceptar desertores de Al Shabaab dentro de sus fronteras. En febrero de 2016 ya acordó dar asilo al Mohamed Said Atom antiguo comandante de los islamistas.

Somalia debió haber iniciado en diciembre de 2020 un proceso electoral con la selección de los miembros del Parlamento, que debían haber elegido en enero al nuevo presidente. La oposición ha acusado al mandatario de bloquear el proceso para mantenerse en el poder de forma anticonstitucional.