António Costa pide a EEUU e Irán "dar una oportunidad a la diplomacia"

El presidente del Consejo Europeo, António Costa - Europa Press/Contacto/Nicolas Landemard

MADRID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha emplazado a Estados Unidos y a Irán y al resto de los países implicados en la guerra a "dar una oportunidad a la diplomacia" para resolver el conflicto.

"La UE sigue instando a todas las partes a desescalar y a dar una oportunidad a la diplomacia por el bien de la seguridad y la estabilidad en Oriente Próximo", ha publicado Costa en redes sociales.

El mensaje de Costa ha sido publicado tras una conversación mantenida por el político portugués con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed al Nahyán.

"La UE se solidariza con los países del Consejo de Cooperación del Golfo ante los continuos ataques aéreos iraníes y ataques con drones contra civiles e infraestructura de la región. Estos ataques deben cesar de inmediato", ha planteado.

Costa ha tratado con Al Nahyán "los últimos acontecimientos". "Le he reiterado que la UE está con Emiratos Árabes Unidos, uno de los (países) más durantemente golpeados", ha apuntado.