Aprobado el mapa electoral de Virginia que podría dar a los demócratas cuatro congresistas más en las 'midterms'

Pancartas en contra y a favor del nuevo mapa electoral propuesto por los demócratas para el estado de Virginia, EEUU - Europa Press/Contacto/Kendall Warner

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El electorado del estado de Virginia, en la costa este de Estados Unidos, ha aprobado este martes por un estrecho margen el rediseño de sus distritos congresionales propuesto por el Partido Demócrata, que, de este modo, podría lograr cuatro escaños más para la Cámara de Representantes en las elecciones legislativas federales de noviembre, popularmente conocidas como 'midterms'.

Con más del 95% del voto estimado contabilizado, el "Sí" (51,5%) ha superado por un 2,9% al "No" (48,6%), según los datos difundidos por el Departamento de Elecciones de Virginia, que ha cifrado la participación en un 47,9%, mientras que las cadenas CNN y NBC han anunciado sus proyecciones de la aprobación del plan demócrata cuando la diferencia entre ambas opciones era aún menor.

El resultado transforma el estado, que antes presentaba uno de los más ajustados balances en cuanto a representantes de uno y otro partido (seis demócratas por cinco republicanos, con varios escaños en juego), mientras que, con el plan de rediseño aprobado, los votantes republicanos estarían distribuidos de tal manera que solo se verían favorecidos en un distrito.

La votación ha marcado uno de los actos finales de una batalla nacional prolongada durante un año y que se desencadenó cuando el Partido Republicano intentó modificar los distritos electorales en el estado de Texas en un esfuerzo por mantener el control republicano de la Cámara de Representantes llegadas las elecciones de medio término, en las que el partido que ostenta el poder en Washington, históricamente, pierde terreno.

Asimismo, esta votación también ha servido como prueba inicial para la gobernadora demócrata de Virginia, Abigail Spanberger, quien ha apoyado el referéndum como respuesta a las medidas republicanas en otros estados.