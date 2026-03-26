Arabia Saudí anuncia el derribo de unos 35 drones lanzados contra el país en plena guerra en Oriente Próximo

Archivo - Fotografía de archivo de la capital de Arabia Saudí, Riad - Europa Press/Contacto/Sui Xiankai - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Arabia Saudí han anunciado este jueves la interceptación de cerca de 35 drones en el este del país, sin informar sobre víctimas o daños, en el marco de la guerra desatada en Oriente Próximo a causa de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

El Ministerio de Defensa saudí ha señalado en una serie de mensajes en sus redes sociales que los sistemas de defensa antiaérea del país han destruido durante la noche un total de 34 aparatos aéreos no tripulados en la provincia Oriental, rica en petróleo, sin especificar desde dónde habrían sido disparados.

Arabia Saudí declaró el sábado como 'persona non grata' a varios miembros del personal de la Embajada de Irán como protesta por la situación, días después de que el ministro de Exteriores saudí, Faisal bin Farhan, alertara de que "la paciencia no es ilimitada" y recalcara que Riad podría responder por la vía militar a los ataques iraníes.

Las autoridades saudíes han asegurado haber derribado decenas de misiles y drones disparados por Irán, que ha lanzado ataques contra Israel e intereses estadounidenses en Oriente Próximo, incluidas bases militares, en respuesta a la citada ofensiva por parte de Estados Unidos e Israel, iniciada en medio de conversaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.