Arabia Saudí anuncia la reparación del estratégico oleoducto Este-Oeste para evitar la ruta de Ormuz

Imagen de archivo de una explosión causada por un misil iraní en Arabia Saudí - Europa Press/Contacto/Wang Haizhou

MADRID 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Energía de Arabia Saudí ha anunciado este domingo que los daños causados por los ataques iraníes contra el oleoducto Este-Oeste, que recorre la península arábiga hasta Bahrein y Qatar sin atravesar el estrecho de Ormuz, bajo control de Teherán, se encuentran ya reparados y el conducto está listo para reanudar sus operaciones de bombeo.

En un comunicado, el Ministerio de Energía saudí ha anunciado "el éxito de los esfuerzos operativos y técnicos para restablecer la plena capacidad de bombeo a través del oleoducto Este-Oeste, que asciende a aproximadamente siete millones de barriles por día".

Hace solo tres días, el Ministerio saudí informaba de que las operaciones en el oleoducto habían quedado suspendidas por los ataques iraníes a las instalaciones energéticas del país. Los especialistas saudíes han aprovechado estos días de alto el fuego para ponerse manos a la obra con las tareas de reparación, finalmente exitosas.

En su mismo comunicado de este domingo, las autoridades saudíes informan también de que la producción del yacimiento de Manifa están recuperando la normalidad y pronto volverá a los niveles habituales de 300.000 barriles diarios. El de Khurais, que produce otros 300.000 barriles diarios todavía se encuentra bajo labores de reparación.

"Esta rápida recuperación refleja la alta capacidad de respuesta operativa y la eficiencia en la gestión de crisis" de la petrolera estatal Saudi Aramco y "del ecosistema energético del Reino en su conjunto, lo que mejora la fiabilidad y la continuidad del suministro a los mercados locales y mundiales, y apoya la economía global", remacha el comunicado.