Arabia Saudí aplaude la condena de la ONU a los ataques hutíes y exige firmeza para proteger la navegación en la región

Archivo - Bandera de Arabia Saudí - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí ha manifestado ese sábado su respaldo a la declaración adoptada la víspera por los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se condenan los ataques con misiles contra territorio saudí atribuidos a los rebeldes hutíes de Yemen, así como las acciones perpetradas contra embarcaciones comerciales en la región.

Riad ha subrayado que el pronunciamiento del Consejo de Seguridad reafirma la obligación de respetar el Derecho Internacional y las resoluciones aprobadas en el seno de Naciones Unidas en general, y en particular de la Resolución 2216, que exige a los hutíes --entre otras-- el cese de las operaciones militares.

Estas disposiciones son, de acuerdo con las autoridades saudíes, fundamentales para preservar la soberanía, la unidad, la independencia y la integridad territorial de Yemen.

El Gobierno saudí ha subrayado asimismo la importancia de rechazar cualquier actuación que pueda poner en peligro la estabilidad regional o limitar la libertad y la seguridad de la navegación marítima, en un contexto marcado por el aumento de los incidentes que afectan al tráfico comercial en la zona.

En este sentido, Riad ha instado a la comunidad internacional a asumir sus responsabilidades y garantizar la aplicación de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad.

Las autoridades saudíes han reclamado además una respuesta firme frente a las actuaciones que, a su juicio, no solo amenazan la seguridad regional y el comercio internacional, sino que además dificultan los esfuerzos diplomáticos orientados a alcanzar una solución al conflicto yemení.

Arabia Saudí ha reiterado en la misma nota que mantendrá su compromiso con la protección de su territorio y de su soberanía, defendiendo el derecho del país a adoptar las medidas necesarias para proteger a sus ciudadanos, sus recursos y sus instalaciones frente a posibles ataques, siempre dentro del marco establecido por el Derecho Internacional.

Por otro lado, las autoridades saudíes han renovado su respaldo al Gobierno internacionalmente reconocido de Yemen, así como a la labor del enviado especial del secretario general de la ONU en el país.

Así las cosas, Riad considera que los esfuerzos diplomáticos deben orientarse hacia una solución que permita consolidar la paz y la estabilidad en Yemen y que, al mismo tiempo, contribuya a reforzar la seguridad en toda la región y garantice la continuidad del tráfico marítimo.

La declaración sudí se produce apenas un día después de que el Consejo de Seguridad expresara su condena a los ataques con misiles contra Arabia Saudí registrados desde el 13 de julio y a las acciones contra buques comerciales comunicadas desde el día 22 del mismo mes.