Arabia Saudí condena los ataques de Irán contra Bahréin, Jordania y Kuwait en respuesta a las "agresiones" de EEUU

Archivo - Bandera de Arabia Saudí. - ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades saudíes han condenado este miércoles los ataques perpetrados por las fueras de Irán contra Bahréin, Jordania y Kuwait en respuesta a las "agresiones" de Estados Unidos sufridas durante las últimas horas contra diversas partes del país, tal y como ha denunciado Teherán.

El Ministerio de Exteriores de Arabia Saudí ha indicado en un comunicado que se trata de "ataques injustificados por parte de Irán", los cuales constituyen "una flagrante violación de la soberanía" de los países alcanzados. Por ello, ha emitido su condena "más enérgica" y ha alertado de que estos ataques amenazan "la seguridad y la paz de territorios de Estados hermanos y de su propio espacio aéreo".

Asimismo, ha lamentado que estas acciones suponen una "amenaza para la seguridad regional e internacional" y perjudica "los esfuerzos destinados a mitigar la escalada y devolver la seguridad y la estabilidad a la región".

"El reino de Arabia Saudí reafirma su plena solidaridad con el reino de Bahréin, el Estado de Kuwait y el reino de Jordania, así como su apoyo a cualquier medida que adopten los Estados hermanos para proteger su soberanía, seguridad, estabilidad y la paz de sus ciudadanos y de quienes residen en sus territorios", recoge el texto.

Estos lanzamientos por parte de la República Islámica llegan poco después de que el Mando Central del Ejército de Estados Unidos anunciara ataques "con munición de precisión" contra distintos puntos estratégicos de Irán, próximos al estrecho de Ormuz, alegando que se trata de una acción "en legítima defensa" después de que un helicóptero militar se estrellara cerca de ese mismo estratégico paso, un incidente calificado de "derribo" por el presidente estadounidense, Donald Trump.