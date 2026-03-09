Arabia Saudí condena los ataques iraníes y reivindica su derecho a "tomar todas las medidas necesarias"

Archivo - Bandera de Arabia Saudí - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

Advierte a Teherán de que será "el mayor perdedor de una escalada"

El Departamento de Estado de EEUU ordena salir a todo su personal no esencial

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Arabia Saudí ha condenado en la madrugada de este lunes la "condena inequívoca del Reino" a los ataques iraníes contra el propio país, sus socios del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y otras "naciones árabes, islámicas y amigas", en el marco de las represalias iraníes por la ofensiva estadounidense e israelí que dejaron el domingo dos muertos y doce heridos a las afueras de Riad, por las que ha aseverado que tiene "pleno derecho a tomar todas las medidas necesarias para proteger su seguridad y soberanía".

"El Ministerio de Exteriores reitera la condena inequívoca del Reino de Arabia Saudí a los ataques iraníes contra el Reino, los países del CCG y varias naciones árabes, islámicas y amigas. Estos ataques son inaceptables e injustificables bajo cualquier circunstancia", ha manifestado la cartera diplomática en un comunicado en el que ha reivindicado "su pleno derecho a tomar todas las medidas necesarias para proteger su seguridad, soberanía y la seguridad de sus ciudadanos y residentes", así como "para disuadir la agresión".

Riad ha denunciado que "atacar infraestructuras civiles, aeropuertos e instalaciones petroleras demuestra una persistente intención de amenazar la seguridad y la estabilidad" y que viola el Derecho Internacional.

Asimismo, ha criticado que las declaraciones del presidente de Irán, Masud Pezeshkian, en las que este apuntaba que Teherán no planeaba atacar a países vecinos, no ha sido implementada. "Irán ha continuado su agresión con pretextos endebles y carentes de fundamento, incluyendo afirmaciones que el Reino ha refutado previamente sobre el lanzamiento de aviones de combate y de reabastecimiento", ha defendido el Ministerio, que ha alegado que "estas aeronaves realizan patrullas aéreas para monitorear y proteger el espacio aéreo" saudí y del CCG "de misiles y drones iraníes".

"El Reino enfatiza que la continua agresión iraní implica una mayor escalada, que tendrá un impacto significativo en las relaciones actuales y futuras", ha advertido el Gobierno saudí, que ha destacado que los países del Golfo consideran que "las acciones actuales de Irán" hacia ellos "no reflejan la prudencia ni el interés superior de evitar una escalada más amplia, en la que será el mayor perdedor".

La situación en Arabia Saudí se ha agravado durante el fin de semana tras registrar nuevos ataques iraníes pese a las palabras de Pezeshkian, quien este domingo matizaba sus palabras alegando haber sido malinterpretado para, en medio de fuertes críticas internas, reiterar su total compromiso con la defensa del país.

En este marco, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha ordenado a todos sus empleados no esenciales y a los familiares de estos que "abandonen Arabia Saudí debido a riesgos de seguridad", un anuncio realizado en la misma jornada en la que ha muerto su séptimo militar en el marco de los bombardeos iraníes, tras haber resultado herido de gravedad el pasado 1 de marzo.